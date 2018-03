Es wird ein exotischer Frühling bei Eton Institute!

Wien (OTS) - Langsam aber doch wird es endlich wieder Frühling und diesen Frühling wird es exotisch bei Eton Institute. Es gibt demnächst zwei spezielle Events, die sich besonders an Sprach- und Kulturinteressierte von außergewöhnlichen Sprachen richten.

Eton goes Bollywood! Lernen Sie im März kostenlos Hindi

Vom 21. März bis zum 08. April 2013, immer montags und donnerstags, von 16.15 bis 18.45, findet wieder ein kostenloser Schnupperkurs statt, welcher seine TeilnehmerInnen für einige Stunden nach Indien entführt. Hindi ist nicht nur ausgehend von der Anzahl der Sprecher die drittgrößte Sprache der Welt (nach Englisch und Mandarin) sondern schon bald steht das jährliche "Fest der Farben" vor der Türe. Es gibt daher genügend Gründe in diese beeindruckende Kultur und Sprache einzutauchen.

Während dem kostenlosen Hindi Sprachkurs erfahren die TeilnehmerInnen mehr über Kultur, Land und natürlich auch wichtige Phrasen. Wenn Sie gerne Hindi lernen möchten, sei es aus geschäftlichen Gründen oder einfach nur weil Sie die Sprache fasziniert, dann registrieren Sie sich für den kostenlosen Hindi Kurs - wie immer werden die Plätze nach dem first-come-first-served Prinzip vergeben.

Wichtiges:

Was? Hindi Sprachkurs Wann? 21.03. - 08.04. 2013 immer montags und donnerstags, von 16.15-17.45 Uhr Wo? Eton Institute, Graben 30, 5. Stock, 1010 Wien Kosten? 5 Euro Anmeldegebühr inklusive Kursmaterial

Ines Danzinger, Marketing Executive bei Eton Institute, zum kostenlosen Hindi Sprachkurs: "Eton Institute gibt sich große Mühe seinen StudentInnen auch exotische Sprachen näher zu bringen. Eine exotische Sprache zu beherrschen ist heutzutage ein wichtiger Wettbewerbsvorteil am nationalen und internationalen Arbeitsmarkt. Wir freuen uns sehr über das generell verstärkte Interesse an außergewöhnlichen Sprachen bei Eton Institute. Zusätzlich sind wir ein großer Fan des Holi Festivals, welches dieses Jahr am 27. März stattfindet. Da wir es leider nicht mit einer bunten Straßenfarbschlacht feiern können, zeigen wir mit dem kostenlosen Hindi Kurs unsere Liebe für diese faszinierende Sprache und Kultur."

Speak Dating "Spring Special"am 24.04.2013 um 18 Uhr

Exotisch wird es auch wieder beim nächsten Speak Dating Event. Speak Dating ist ein Abend gefüllt mit interessanten Begegnungen, vielen verschiedenen Sprachen und Kulturen, multikulturellem Flair und leckerem Kaffee sowie vielen weiteren Goodies. Das Sprachaustausch-Programm Speak Dating findet am 24. 04. 2013, um 18 Uhr im Starbucks Bräunerstrasse 2 am Graben, bereits zum 10. Mal statt. Anlässlich des langsamen Frühlingserwachens gibt es diesmal ein Speak Dating "Spring Special".

Den TeilnehmerInnen wird die Möglichkeit geboten, eine Sprache zu verbessern oder ganz neu zu erlernen. Mit einem sogenannten "Speakbuddy" macht das Lernen einer Sprache nicht nur Spaß, sondern auch das Miteinander von unterschiedlichen Kulturen wird gefördert. Und so funktioniert es: Einfach anmelden unter www.eton.at und die gewünschten Sprachen für den Austausch angeben. Eton Institute stellt dann passende Sprachtandems für den Abend zusammen.

Wichtiges:

Speak Dating "Spring Special" Wann? Mittwoch, 24. 04. 2013, 18 Uhr Wo? Starbucks Bräunerstrasse 2 am Graben, 1010 Wien Kosten? Kostenlos

"Wien wird immer multikultureller. Wir haben mit dem Speak Dating Event eine perfekte Plattform für kulturellen Austausch geschaffen. Es ist schön Menschen zuzusehen wie sie in neue Sprachen und exotische Kulturen eintauchen und sich die kulturelle Vielfalt zunutze machen. Auch wir als Veranstalter genießen diesen Abend immer sehr und freuen uns immer wieder neue aber auch bekannte Gesichter begrüßen zu dürfen. Beim letzten Speak Dating hatten wir über 70 TeilnehmerInnen und es waren besonders exotische Sprachen wie Mongolisch oder Urdu vertreten. Daher sind wir überzeugt, dass der kommende Abend wieder ein voller Erfolg wird an dem kulturelle Grenzen verschwimmen und der Spaß an neuen Sprachen im Vordergrund steht" kommentiert, Sophia Rüscher, Marketing Trainee bei Eton Institute.

Über Eton Institute:

Das internationale Sprach- und Weiterbildungszentrum bietet Sprachkurse in über 100 Sprachen, sowie LehrerInnenausbildung, Kinderkurse, Berufliche Fortbildungskurse, Firmentrainings und Computer Training an. Für mehr Informationen wenden Sie sich an www.eton.at, oder kontaktieren Sie das Institut unter contact @ eton.at oder 0800 989889.

Rückfragen & Kontakt:

Oana Toma

Operations Executive

Graben 30, 5.Stock

Tel.: +43 1 890 4254

oana.toma @ eton.at