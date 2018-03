Ist digital besser?

Diskussion zu Musikkultur und neuen Handlungsfeldern

Wien (OTS) - Wie können die neuen Potentiale der Musik- und Kulturproduktion im öffentlichen Interesse realisiert und den Produzierenden eine Einkommensgrundlage gesichert werden?

Sowohl Produktion als auch Distribution von Musik haben sich durch digitale Technologien stark verändert. Elektronisch produzierte Musik ist zu einem bestimmenden Faktor in aller Welt geworden. Von der Populärkultur zu den Avantgarden oder Szene Clubs. Diese Verbreitung neuer Technologien hat nicht zuletzt zur Demokratisierung von Musikproduktion beigetragen und auch die Transaktionskosten für den Vertrieb von Musik massiv gesenkt. Dank digitaler Netzwerke und Speichermedien war das Musikuniversum noch nie so vielfältig wie heute. So sind etwa randständige oder weniger massentaugliche, aber historisch relevante Produktionen, die längst aus allen Publikationskatalogen gefallen waren, dadurch wieder zugänglicher geworden und ermöglichen einen breiteren Blick auf das Kulturschaffen.

Gleichzeitig gibt es zunehmend Konflikte zwischen jenen, die Kultur als Konsumware verstehen, und jenen, die Kultur als gemeinschaftlichen Rohstoff der Zukunft sehen. Ersterem haben sich gut etablierte, aber zunehmend bedrohte und damit aggressive Akteure und Geschäftsmodelle verpflichtet. Demgegenüber entwickeln sich neue Geschäftsmodelle und Identitäten nur langsam. Das schürt viele Ängste, die von Profiteinbrüchen bis zum Ende der (westlichen) Kultur reichen und zu der schrillen und wenig produktiven Debatte der vergangenen Monate und Jahre geführt haben.

Diskussion mit Tim Renner (Musikproduzent, Motor.de)

Beiträge: Dieter Kovacic (dieb13 klingt.org) und Peter Rantasa

(Rhiz)



Moderation: Elisabeth Mayerhofer (IG Kultur Österreich)



Ein Veranstaltung des World-Information Institute in Kooperation mit

IG Kultur Österreich



Datum: 7.3.2013, um 19:00 Uhr



Ort:

Rhiz U-Bahnbogen 37-38

Lerchenfelder Gürtel, 1080 Wien



