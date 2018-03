Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert dem Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft Österreichs zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat dem langjährigen Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft Österreichs Anas Shakfeh zum 70. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen bedeutende Arbeit würdigt. "An der Spitze der Islamischen Glaubensgemeinschaft haben Sie sich stets für ein harmonisches Miteinander zwischen der Republik Österreich und den Muslimen eingesetzt und haben sich um das Ansehen Österreichs in der internationalen muslimischen Gemeinschaft verdient gemacht", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

