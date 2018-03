GlycoVaxyn AG ergänzt seinen Verwaltungsrat und ernennt Gerd Zettlmeissl zum Verwaltungsratspräsidenten

Zürich- Schlieren, Schweiz (ots/PRNewswire) - Nach den kürzlich angekündigten Kollaborationen mit GlaxoSmithKline Biologicals [http:OTSBREAKTAGPLACEHOLDER1520705643//www.glycovaxyn.com/content/news/releases/GlycoVaxyn-GSK%20partnership.pdf]und Janssen Pharmaceuticals gibt GlycoVaxyn AG, ein führendes Unternehmen im Bereich der Entwicklung innovativer konjugierter Impfstoffe, die Ernennung von Gerd Zettlmeissl als Verwaltungsratspräsidenten und Nachfolger von Michel Gréco ab Juni 2013 bekannt.

Gerd Zettelmeissl verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Kommerzialisierung von Impfstoffen. Er verbrachte über 10 Jahre in führenden Positionen bei Intercell AG, von 2001 bis 2005 als COO und anschliessend als CEO bis Mai 2011. Unter seiner Leitung erhielt Intercell unter anderem die weltweite Genehmigung für den neuartigen Impfstoff IXIARO®/JESPECT® gegen Japanische Enzephalitis, schloss verschiedene strategische Partnerschaften mit führenden Pharmaunternehmungen ab, führte zahlreiche Finanzierungen durch, wurde 2009 zum "Technology Pioneer" am World Economic Forum gekürt und erhielt den Biotechnica Award in 2006. Vor seiner Zeit bei Intercell war Herr Zettlmeissl Leiter der Produktion und Qualitätssicherung bei Chiron Vaccines und anschliessend Geschäftsführer von Chiron Behring GmbH & Co. Herr Zettlmeissl ist Verwaltungsrat zahlreicher Biotechnologieunternehmen, unter anderem von Aeras, welche sich auf die Entwicklung von Impfstoffen gegen Tuberkulose spezialisiert hat. Er promovierte an der Universität Regensburg.

Michel Gréco, Verwaltungsratspräsident von GlycoVaxyn AG sagte: "Ich habe mehrere Jahre eng mit Gerd bei Intercell zusammengearbeitet und bin überzeugt, dass seine langjährige Entwicklungserfahrung sowie sein unternehmerischer Geist viel zur weiteren Entwiclung von GlycoVaxyn beitragen wird. Nach über sieben Jahren als Verwaltungsratspräsident werde ich eng mit Gerd zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten."

Philippe Dro, CEO von GlycoVaxyn ergänzte: "Die Änderungen im Verwaltungsrat sowie die Ernennung von Gerd werden uns helfen die strategischen Vorgaben von GlycoVaxyn, nämlich zu einem führenden Unternehmen in der Entwicklung einer neuen Generation innovativer Impfstoffe zu werden, dies umso mehr im Zusammenhang mit den kürzlich abgeschlossenen Zusammenarbeiten mit GlaxoSmithKline Biologicals und Janssen Pharmaceuticals. Wir kennen Gerd sehr gut und teilen eine gemeinsame Leidenschaft für die Entwicklung neuartiger Impfstoffe. Ich möchte mich ebenfalls im Namen des gesamten Teams herzlich bei Michel für seine tatkräftige Unterstützung sowie sein Engagement und die enge Zusammenarbeit über die letzten Jahre bedanken."

Über GlycoVaxyn

GlycoVaxyn ist ein privat finanziertes Unternehmen, welches basierend auf seiner einzigartigen, patentierten in vivo Glykosilierungstechnologie eine Produktpalette von neuartigen bio-konjugierten Impfstoffen gegen weit verbreite, schwerwiegende bakterielle Infektionen entwickelt. Diese Plattform ermöglicht die Herstellung immunogener Glykoproteine in einem biologischen Prozess, welcher zahlreiche Nachteile und Unsicherheiten der gegenwärtig verwendeten chemischen Verfahren umgeht. Nebst dem in klinischer Phase stehenden Shigella Impfstoff, beinhaltet die Produktpalette von GlycoVaxyn einen Impfstoffkandidaten gegen Staphylococcus aureus, welcher sich in der präklinischen Phase befindet. GlycoVaxyn hat vor kurzem Partnerschaften mit GlaxoSmithKline sowie Janssen Pharmaceuticals abgeschlossen. GylcoVaxyn ist von namhaften Risikokapitalgebern finanziert, darunter Sofinnova Partners, Index Ventures und Edmond de Rothschild Investment Partners. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.glycovaxyn.com.

