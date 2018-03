EANS-News: airberlin steigert weiter die Auslastung

airberlin hat auch im Februar 2013 die Auslastung weiter

erhöht. Im Jahresvergleich stieg die Auslastung im zweiten Monat des Jahres trotz mehrerer Streiktage an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln-Bonn um 1,8 Prozentpunkte auf 85,29 Prozent. Im Februar hat Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft insgesamt 1.801.396 Fluggäste an Bord begrüßt und gleichzeitig den Flugplan weiter optimiert und die Kapazität gezielt auf 3.412,8 Millionen angebotene Sitzplatzkilometer reduziert.

In den Monaten Januar und Februar des Jahres 2013 hat airberlin die Auslastung im Jahresvergleich um 1,4 Prozentpunkte gesteigert und insgesamt 3.558.505 Fluggäste begrüßt. Das Sitzplatzangebot betrug 6.862.2 Millionen Kilometer, die zurückgelegten Passagierkilometer 5.778,5 Millionen.

Im Jahr 2013 hat airberlin die Berechnung der Auslastung geändert. Die Auslastungsermittlung wurde dem Branchenstandard angepasst und die zurückgelegten Passagierkilometer (RPK) den verfügbaren Sitzplatzkilometern (ASK) gegenübergestellt. Für den Jahresvergleich wurde die Auslastung aus dem Jahr 2012 ebenfalls neu berechnet.

Februar 2013

Auslastung in % 85,29% (+1,8 PP)

ASK in Mio. 3.412,8 (-12,2%) RPK in Mio. 2.910,6 (-8,8%) Fluggäste 1.801.396 (-11,9 %) Februar 2013 kumuliert Auslastung in % 84,21% (+1,4 PP) ASK in Mio. 6.862,2 (-11,1%) RPK in Mio. 5.778,5 (-9,6%) Fluggäste 3.558.505 (-9,8%)

