EANS-Adhoc: ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft / Verkauf der Anlageliegenschaft Furtbachstrasse 16, 8107 Buchs

ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft / Verkauf der Anlageliegenschaft Furtbachstrasse 16, 8107 Buchs

05.03.2013

Zürich, den 05. März 2013: Der Verwaltungsrat der an der Berner Börse BX Berne eXchange kotierten ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft (AHAN) gibt bekannt, dass eine Kaufofferte über CHF 16.650.000 für die Liegenschaft Furtbachstrasse 16 in 8107 Buchs eingegangen ist. Die Geschäftsführung prüft derzeit diese Offerte und den vorliegenden Kaufvertragsentwurf. Der Verwaltungsrat wird kurzfristig über den Verkauf entscheiden.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ================================================================================ Die ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft ist Eigentümerin der Büro-und Logistikliegenschaft in 8107 Buchs sowie der Büroliegenschaft Zuchwilerstrasse 21 in 4501 Solothurn. Die Liegenschaft in Buchs ist zu 100% an das Bürobedarfsunternehmen Lyreco Switzerland AG vermietet.

Das Management der Gesellschaft obliegt der ACRON AG, Zürich.

ACRON ist eine auf Immobilien spezialisierte Investment-Manufaktur, die ihren Kunden innovative Produkte und internationales Know-how bietet. Als Familienunternehmen bündelt ACRON Firmenkapital und Entscheidungsgewalt in einer Hand. Dies gewährleistet Kontinuität im Management und langfristiges Engagement der Führungskräfte.

Das Investitionsmodell «One asset - one company» gewährt dem Investor Transparenz - nicht nur für seine Investitionsentscheidung, sondern während der gesamten Laufzeit seines Investments. Den Grundstein für eine Immobilien-Investition legt ACRON stets mit dem Ziel, den Wohlstand der Investoren mit erstklassigen Immobilien zu steigern. Getreu der Devise: Building Wealth. Weitere Informationen finden Sie unter: www.acron.ch

