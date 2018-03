EILT-AVISO: Morgen, 11 Uhr, Team Stronach Pressekonferenz in Spittal an der Drau

Terminbekanntgabe

Wir erlauben uns hiermit höflichst, die Damen und Herren von Presse, Radio, TV, Foto- und Internetredaktionen auf folgenden Termin aufmerksam zu machen:

Team Stronach Pressekonferenz in Spittal an der Drau



mit uA

Team Stronach-Landesobmann Gerhard KÖFER



Thema:

Personelle Weichenstellungen



Datum: 6.3.2013, um 11:00 Uhr



Ort:

Rathaus Spittal an der Drau Ratsherrenzimmer, 2. Stock

Burgplatz 5, 9800 Spittal an der Drau



