Velcro Industries enthüllt die umfassendste Rebranding-Initiative seiner über 50-jährigen Unternehmensgeschichte

- Mit dem neuen Motto "There Is Only One" behauptet die VELCRO-Marke ihre Stellung

Manchester, New Hampshire (ots/PRNewswire) - Im Zuge seines umfassenden Engagements für intelligente Produkte, Dienstleistungen und Technologien in sämtlichen Befestigungsbereichen kündigte das Unternehmen Velcro Industries heute den Beginn einer umfassenden Neuausrichtung seiner globalen Marke an, in deren Rahmen ein neues Motto, Logo und Markenbild sowie eine neue Website und ein neues Verpackungssystem entwickelt werden. Hinzu kommen außerdem eine komplette Neuaufstellung der Marke und eine Umstrukturierung der Büroräumlichkeiten.

Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung bei der Entwicklung wegweisender Befestigungslösungen hat Velcro Industries sein fortwährendes Engagement für Innovation erneut unter Beweis gestellt und das Unternehmen intern wie auch extern umgestaltet. Im Zuge der globalen Rebranding-Bemühungen hat das Unternehmen mit einer Vielzahl verschiedener Boutiquen und Spezialagenturen aus Boston und Barcelona kooperiert.

"Mit dem neuen Motto ,There Is Only One' bekennt sich Velcro Industries zu seiner Tradition und behauptet seine Stellung als globaler und branchenweit führender Wegbereiter für Befestigungslösungen. Wir setzen uns unermüdlich dafür ein, unseren Kunden und Verbrauchern aus aller Welt immer wieder neue aufregende Befestigungsprodukte und Lösungen anzubieten", so Jurjen Jacobs, Vice President des globalen Marketingbereichs von Velcro Industries. "Die Bandbreite und Tragweite der von uns entwickelten Produkte und Lösungen versetzen Verbraucher immer wieder ins Staunen. Ob bei Wohndekoration, Gesundheitsprodukten, Baumaterial oder Babywindeln -die VELCRO®-Marke steht im Mittelpunkt ,erstaunlicher Verbindungen' (Amazing Connections) von Menschen und Unternehmen. Unsere neue Markenidentität zielt darauf ab, diese ,erstaunlichen Verbindungen' in ein zeitgemäßes Licht zu rücken, dabei unser großes Engagement für kontinuierliche Innovation hervorzuheben und überdies darauf hinzuweisen, dass Velcro Industries absolut einmalig ist (There Is Only One)."

Zuletzt bediente sich Velcro Industries drei verschiedener Logos, wovon eines bereits über 50 Jahre alt ist. Im Zuge eines Prozesses, der neben Marken- und Kundenforschung auch eine Prüfung der internen Markenwerte umfasste, konsolidierte das Unternehmen sein Logodesign und machte sich die visuell ansprechendsten Merkmale der drei unterschiedlichen Logos zunutze. Insolit aus Barcelona war für den Designprozess des neuen Logos und des begleitenden Unternehmensmaterials sowie für Layout und Fotografie zuständig.

Die in Boston ansässige Breakaway Innovation Group

wurde mit der Neuausrichtung der

Unternehmensmarke beauftragt, was neben den Verbraucherverpackungen auch die Website und Social-Media-Strategie betraf. Mit seinem Markenversprechen "erstaunliche Verbindungen" (Amazing Connections) spielt Velcro Industries sowohl auf die physischen als auch auf die emotionalen Verbindungen der Marke an. Auf Grundlage des neuen Markenbildes entwickelte die Breakaway Innovation Group auch ein neues Farbschema für die Verbraucherverpackungen von Velcro Industries: Künftig wird eine rote Verpackung für selbstklebende Produkte, eine grüne für Outdoor- und Gartenprodukte, eine blaue für Laschen und Bänder, eine orangefarbene für Textilprodukte, eine lilafarbene für Bürolösungen und eine blaugrüne Verpackung für Spezialprodukte verwendet. Die vollständig überarbeitete Website des Unternehmens www.velcro.com ist ein weiterer bedeutender Meilenstein zur Stärkung der neuen globalen Markenplattform. In den kommenden Monaten wird das Unternehmen außerdem neue Websites in zahlreichen weiteren Sprachen in Betrieb nehmen, damit sich Kunden aus aller Welt besser mit den VELCRO®-Markenprodukten und Lösungen vertraut machen können. Breakaway steckt auch hinter der Social-Media-Strategie von Velcro Industries, die eine größere Präsenz und eine umfassendere Interaktion mit Kunden über Facebook, Twitter und Pinterest vorsieht. Um die Grundzüge des neuen Markenversprechens und Firmenmottos zu erläutern, veröffentlichte Velcro Industries heute ein neues Markenvideo, das hier abrufbar ist:

www.velcro.com/business/there-is-only-one.



Auch die Modernisierung und Umgestaltung der eigenen Büroräumlichkeiten war Gegenstand der Rebranding-Bemühungen von Velcro Industries. Den Anfang machte das Unternehmen in seiner europäischen Firmenzentrale im spanischen Barcelona und beauftragte den Produkt- und Raumdesigner Luis Eslava von Luiseslava Studio mit der Leitung dieses Projekts. Eslava hat die Niederlassung in Barcelona komplett umgestaltet und mit echten Produkten der VELCRO®-Marke umdekoriert. Die neuen Büroräumlichkeiten sind nun mit Deckenleuchten ausgestattet, deren Schirme vollständig aus roten ONE-WRAP®-Bändern der Marke VELCRO® bestehen. Versehen mit schmalen rechteckigen Blumenkästen, aus denen echtes Gras wächst, kommen die Fensterbänke nun in klarer, minimalistischer Anmutung mit einem Hauch von Nachhaltigkeit daher. Velcro Industries hat sich auch darauf konzentriert, schick und fortschrittlich designte Büromöbel von jungen, neuen Start-up-Unternehmen aufzukaufen. Ähnliche Renovierungsarbeiten sind für die Niederlassungen in New Hampshire und China geplant.

"Mit unserem neuen Motto ,There Is Only One' bekennen wir uns zu unserer Exklusivität, Führungsposition und Tradition auf dem Weltmarkt", erklärte Jacobs. "Denn Velcro Industries ist absolut einmalig und unser Anspruch besteht darin, uns zum weltweit führenden Wegbereiter für Befestigungslösungen zu entwickeln. Wenn Menschen Näheres über die Produkte und Dienstleistungen der VELCRO®-Marke erfahren, sind sie immer wieder erstaunt. Wir möchten, dass sich Menschen der physischen und emotionalen Tragkraft hinter unserer Marke bewusst sind - und zwar bei jedem einzelnen Berührungspunkt mit unserer Marke."

Im Zuge des globalen REBRAND 100®-Wettbewerbs 2013 erhielt Velcro Industries den Preis für die wirkungsvollste Markenneuausrichtung der Welt. Bei diesem Preis handelt es sich um die wichtigste Auszeichnung für herausragende Leistungen bei der Neuausrichtung einer Marke. Außerdem ist es das erste, einzige und angesehenste weltweite Programm seiner Art. Hintergrundinformationen sind ebenso wie ein Profil von Velcro Industries hier verfügbar:

http://www.rebrand.com/distinction-velcro-industries.



Informationen zu Velcro Industries

Velcro Industries ist ein technologieorientierter globaler Konzern, der Befestigungslösungen für Unternehmen und Verbraucher aus aller Welt anbietet, mit deren Hilfe sich Probleme auf einfache, elegante und erstaunliche Art und Weise lösen lassen. Velcro Industries verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung und ist stolz auf seine innovative Tradition. Velcro Industries B.V. besitzt mehr als 300 gültige Patente und zahlreiche Schutzmarken, darunter auch das weltweit geschützte VELCRO®-Zeichen. Mit Fertigungsstätten in Spanien, den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und China sowie Vertriebsniederlassungen in aller Welt bietet Velcro Industries globale Ressourcen für weltweit erstklassige Lösungen. "Mögen" Sie die VELCRO®-Marke auf Facebook: http://www.facebook.com/velcrobrand

oder besuchen Sie

www.velcro.com für nähere Informationen.

Hinweis an Redakteure: Bilder zu dieser Pressemitteilung sind über die European Pressphoto Agency (EPA) auf http://www.epa-photos.com verfügbar.

