SOTI MobiControl auf SAFE(TM)-Geräten bietet europäischen Unternehmen sichere Lösungen für das Mobilitätsmanagement

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - - MobiControl unterstützt Samsung bei der Bereitstellung umfassender MDM- und BYOD-Lösungen, die das Mobilitätsmanagement erleichtern und Unternehmensdaten schützen

SOTI Inc., Weltmarktführer beim Mobilgerätemanagement

(MDM) für

Unternehmen und beim Richtlinienmanagement für Bring Your Own Device-Strategien

(BYOD) in

Zusammenarbeit mit Samsung Mobile, gab heute die Teilnahme am Programm Samsung for Enterprise(SAFE)



als führende MDM-Lösung für den Bereich Europa bekannt. Samsung weitet seit dem vorigen Jahr das SAFE-Programm aus, bei dem für Unternehmen, die Samsung-Geräte einsetzen, eine Reihe von Sicherheits- und Funktionsverbesserungen eingeführt wurden.

MobiControl, die in der Branche führende MDM-Lösung von SOTI, reagiert auf die komplexen Management-und Sicherheitsanforderungen europäischer Unternehmen und bietet hochentwickelte Instrumente an, um mobile Vorgänge zu managen, zu sichern und nachzuverfolgen und Kundendienst zu leisten. SOTI hat mit mehreren Unternehmen kooperiert, um Lösungen für das Mobilitätsmanagement für Samsung-Geräte anzubieten. Zu diesen gehört die FASD [http://www.soti.net/PDF/FASD_Case_Study.pdf?v=2] (La Fédération de l'Aide et des Soins à Domicile), ein erstklassiger Anbieter von Pflegedienstleistungen für Senioren in Belgien.

Régis Poty, Corporate Account Manager bei Win, dem IT-Integrator von FASD: "Durch MobiControl auf den Samsung Galaxy Tab 10.1-Geräten könnte die FASD die Betriebskosten für Mobilgeräte senken, die Rendite entsprechender Investitionen steigern und ihren Ruf als Unternehmen stärken, das einen patientenorientierten Qualitätsservice bietet. Durch MobiControl konnte die FASD Support für die Mobilgeräte der Pflegekräfte vor Ort leisten. Dadurch wurden die Ausfallzeiten der Geräte minimiert, die Produktivität erhöht und die IT-Supportkosten gesenkt."

Durch ein umfassendes Konzept für die Sicherheit und Kontrollierbarkeit von Android(TM)-Geräten erfüllt Samsung systematisch die sich rasch ändernden IT-Bedürfnisse der schnell steigenden Zahl von Unternehmen, die es ihren Mitarbeitern gestatten, ihre privaten Geräte nach dem Konzept "Bring Your Own Device" (BYOD) während der Arbeit zu verwenden. Samsung entwickelte das SAFE-Programm als Verfahren zur Homogenisierung der zahlreichen Versionen des Android-Betriebssystems bei US-amerikanischen Betreibern.

Jae Shin, Vice President, B2B Business Group bei Samsung Electronics:

"Durch unsere Partnerschaft mit SOTI konnten unsere Kunden die Vorteile der hochentwickelten MDM/BYOD-Lösungen von MobiControl nutzen und die aktuellsten, am meisten verlangten Geräte sowohl innerhalb des Unternehmens als auch im Privatbereich problemlos einsetzen. Mit der SAFE-Zertifizierung sorgen SOTI und Samsung für ein sicheres und nahtloses Management der Geräte unserer Kunden."

Carl Rodrigues, President und CEO der SOTI Inc.: "SOTI ist als einer der ersten Anbieter von Samsung-SAFE zertifizierten Anbieter perfekt aufgestellt, um an der Ausweitung des SAFE-Programms in Europa mitzuwirken. Die bewährten SOTI-Lösungen für das Mobilitätsmanagement, die bereits jetzt zahllose Samsung-Android-Geräte in aller Welt managen, werden Geschäftskunden in Europa Instrumente liefern, mit denen Daten gesichert und die neuesten, über die meisten Funktionen verfügenden Samsung-Geräte im Unternehmen eingesetzt werden können. Wir freuen uns darauf, unsere Leistungen mit Samsung in Europa anbieten zu können."

SOTI stellt die preisgekrönte MDM-Lösung MobiControl auf der CeBIT in Hannover, Deutschland, vom 5. - 9. März 2013 am Samsung-Messestand (Halle 2, D30) vor. Vom 5. - 6. März 2013 nimmt SOTI an den Samsung SAFE-Veranstaltungen in Maarssen und Groenekan, Niederlande, teil.

Über SOTI Inc.

Mit über 10.000 Unternehmenskunden und Millionen von verwalteten Geräten weltweit ist SOTI der gefragteste Anbieter von Lösungen im Bereich Mobile Device Management (MDM). SOTI entwickelt branchenführende Lösungen für das Management unternehmerischer Mobilität und bietet Unternehmen so die Möglichkeit, Geräte in der Verantwortung des Unternehmens oder der Mitarbeiter (Bring Your Own Device ?' BYOD) zu unterstützen. SOTI MobiControl bietet Lösungen für die einzigartigen Herausforderungen, die mit dem Managen, Sichern, Unterstützen und Überwachen von mobilen und bürogebundenen Geräten der verschiedensten Betriebssysteme verbunden sind. Besuchen Sie für weitere Informationen http://www.soti.net, schreiben Sie uns eine E-Mail an sales @ soti.net oder rufen Sie uns an: +1-888-624-9828 (Nordamerika), +44-1213680675 (Vereinigtes Königreich) oder +61-3-90015554 (Australien).

Weitere Informationen: Ansprechpartner für Medien Sandra Abuwalla SOTI Inc. +1-416-705-5030 sandra@soti.net