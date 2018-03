SPÖ Kaiser führte erste Gespräche mit Parteiobmännern

Zusammenarbeit mit allen konstruktiven Kräften, die ehrlichen und verantwortungsbewussten Weg der SPÖ für eine bessere Zukunft Kärntens mitgehen.

Klagenfurt (OTS) - Keine Zeit verlieren will der Wahlsieger SPÖ-Landesparteivorsitzender Peter Kaiser, um im Interesse der Kärntnerinnen und Kärntner möglichst rasch einen neuen Landtag zu konstituieren und eine handlungsfähige Regierung zu bestellen. Bereits heute führte Kaiser erste Einzelgespräche mit den Parteiobmännern der Grünen, des Team Stronach und des BZÖ. Für Donnerstag wurden von Kaiser die Obmänner von FPK und ÖVP eingeladen.

"Durch die 100 Tage dauernde Blockade der FPK wurde viel Zeit unnötig vergeudet. Umso wichtiger ist es mir, rasch Klarheit zu schaffen und die Weichen für eine fruchtbringende Arbeit für Kärnten zu stellen", so Kaiser. Er will in "Gesprächen auf Augenhöhe" mit den Vorsitzenden aller anderen bei der aus Sicht der SPÖ und aus Sicht Kärntens so erfolgreichen Wahl angetretenen Parteien Ansatzpunkte für eine mögliche Zusammenarbeit sondieren.

"Diese Zukunftsgespräche werden zeigen, wer bereit ist den ehrlichen und verantwortungsbewussten Weg der SPÖ in eine bessere Zukunft Kärntens mitzugehen", so Kaiser. Die heutigen Gespräche seien konstruktiv und respektvoll verlaufen. "Mir ist wichtig, dass alle erkennen, dass bei allen vorhandenen Auffassungsunterschieden nur eine parteiübergreifende Zusammenarbeit das durch Hochmut und Überschätzung in Seenot manövrierte Traumschiff Kärnten wieder in ruhiges Gewässer steuern kann", machte Kaiser deutlich.

Kommenden Freitag wird der designierte Landeshauptmann und SPÖ-Landesparteivorsitzende Peter Kaiser die Ergebnisse der Parteiobmännergespräche in einer Pressekonferenz (10 Uhr in der SPÖ-Zentrale in Klagenfurt) präsentieren. Am Montag startet Kaiser mit den Zukunftsdialogen für mögliche Koalitionen.

