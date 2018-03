Hundstorfer unterstützt Kommissions-Vorstoß zu Grundrecht auf Girokonto

Wien (OTS/BMASK) - Konsumentenschutzminister Rudolf Hundstorfer begrüßt den Vorschlag von EU-Binnenmarktkommissar Michael Barnier, ein Grundrecht auf ein möglichst gebührenfreies Girokonto in Europa zu verankern. "Das Recht auf ein Girokonto ist eine Voraussetzung um am Erwerbs- und Gesellschaftsleben teilzunehmen", so Hundstorfer am Dienstag. ****

Derzeit leben in Österreich rund 150.000 Menschen ohne eigenes Girokonto. Gerade bei der Wohnungssuche oder der Arbeitssuche sei ein Girokonto eine wichtige Voraussetzung, betonte Hundstorfer. (schluss)

