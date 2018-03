Interviewtraining mit Medienexpertin Conny Bischofberger

OTScampus zum Thema "Das perfekte Interview" - 11. März 2013, Wien

Wien (OTS) - Wie bereiten sich Journalistinnen und Journalisten auf Hintergrundgespräche vor? Was können Interviewpartner daraus ableiten und lernen? Wie positioniert man Persönlichkeiten in den Medien? Diese und weitere Fragen werden im Rahmen eines OTScampus-Workshops am 11. März professionell erläutert.

Trainerin Conny Bischofberger, seit 25 Jahren im Mediengeschäft -u.a. für "Bild am Sonntag", "Weltwoche Zürich", "Wienerin", "Kurier" und viele andere Medien tätig - gibt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wertvolle Einblicke in die Techniken des perfekten Interviews als eigene virtuelle Form der Kommunikation. Praktische Übungen vertiefen das Erlernte.

"Das perfekte Interview"

Termin: 11. März 2013

Zeit: 09:30 bis 15:00 Uhr

Ort: APA - Austria Presse Agentur, 1060 Wien, Laimgrubengasse 10 Referentin: Conny Bischofberger

Programmdetails:

http://service.ots.at/files/2013/02/Handout-Interview-2013.pdf

Nähere Informationen und Anmeldung unter:

http://service.ots.at/produkte/weiterbilden/campus/#anmeldung

Weitere OTScampus-Termine:

"Erfolgsfaktor Online Reputation"

Termin: 21. März 2013

Zeit: 09:00 bis 16:00 Uhr

Ort: APA - Austria Presse Agentur, 1060 Wien, Laimgrubengasse 10 Referent: Klaus Eck, Netzwerker, Blogger und Twitterer der ersten Stunde sowie Herausgeber des meistgelesenen deutschen PR-Blogs (www.pr-blogger.de)

Programmdetails:

http://www.ots.at/redirect/online

"Optimale Presseaussendungen konzipieren"

Termine wahlweise: 17. April 2013 oder 15. Mai 2013

Zeit jeweils: 09:00 bis 17:00 Uhr

Ort jeweils: APA - Austria Presse Agentur, 1060 Wien, Laimgrubengasse 10

Referentin am 17. April: Irene Brickner, Der Standard

Referent am 15. Mai: Wolfgang Sablatnig, Tiroler Tageszeitung Programmdetails:

http://www.ots.at/redirect/schreiben

"Schreibwerkstatt"

Termine wahlweise: 18. April 2013 oder 16. Mai 2013

Zeit jeweils: 09:00 bis 17:00 Uhr

Ort jeweils: APA - Austria Presse Agentur, 1060 Wien, Laimgrubengasse 10

Referent am 18. April: Dominik Sinnreich, Journalist, Schreibtrainer und Soziologe

Referent am 16. Mai: Christoph Mandl, Mandl Kommunikation Programmdetails:

http://www.ots.at/redirect/schreibwerkstatt1

Die Workshops "Optimale Presseaussendungen konzipieren" & "Schreibwerkstatt" in Kombination werden zu einem Spezialpreis angeboten.

Anmeldungsformular, Preise und weitere Informationen für alle Workshops: www.ots.at/campus

Über OTScampus

OTScampus ist die Weiterbildungsreihe von APA-OTS zu aktuellen Themen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. APA-OTS bietet damit eine Plattform für fachlich-qualitativen Know-how-Transfer innerhalb der PR-Branche und weitere vielfältige Themen zur professionellen Weiterbildung an. Das vollständige Programm von OTScampus finden Sie unter www.ots.at/campus bzw. auf Anfrage.

