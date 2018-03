EANS-News: Photon Energy Investments N.V. / PHOTON ENERGY INVESTMENTS-ANLEIHE MIT HOHEN TRANSPARENZSTANDARDS

Utl.: Photon Energy Investments plant für ihre 8%-Anleihe freiwillig überdurchschnittlich hohe Transparenzstandards bei Berichterstattung und Investor Relations zu erfüllen. Die Anleihe soll nach Ablauf der stückzinsfreien Zeichnungsfrist am 12. März 2013 im Open Market Segment der Frankfurter Börse gehandelt werden. Die Close Brothers Seydler Bank AG wird die Funktion als Spezialist an der Frankfurter Wertpapierbörse für die Anleihe der Photon Energy Investments übernehmen.

Unternehmen/Anleihe

Amsterdam (euro adhoc) - 05.03.2013 - Der Betreiber und Bestandshalter von Solarkraftwerken Photon Energy Investments N.V. plant für seine 8%-Anleihe freiwillig überdurchschnittliche Transparenzstandards einzuhalten, die über die Richtlinien für das Open Market Segment hinausgehen. Die Emittentin will vor allem mit einer regelmäßigen Berichterstattung und einer proaktiven Investor Relations-Arbeit die Informationsbedürfnisse der Anleger erfüllen. "Wir möchten damit ein Signal an Anleger senden und kontinuierlich über die Ergebnisse unserer leistungsstarken Photovoltaikkraftwerke informieren", bekräftigt CEO Georg Hotar.

Photon Energy Investments plant demnach nicht nur geprüfte Jahresabschlüsse zu veröffentlichen, sondern Anlegern auch quartalsweise Finanzinformationen zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich sollen in monatlichen Berichten neben den aktuellen Performancekennzahlen der Photovoltaikanlagen auch Informationen darüber veröffentlicht werden, wie der Ausbau des Portfolios und die Realisierung von Kraftwerksprojekten der Investitionspipeline voranschreiten. "Wir wollen mit diesen vorgesehenen Reporting-Standards und unseren vierteljährigen Kuponzahlungen zeigen, dass wir über ein sehr planbares und verlässliches Geschäftsmodell verfügen. Wir sind davon überzeugt, dass gerade Anleihegläubiger diese Transparenz zu schätzen wissen und wir damit im Mittelstandssegment eine Benchmark darstellen werden", erklärt CEO Georg Hotar. "Anleger sollten auch nach der Emission ausführliche Informationen erhalten, was mit ihren Investitionen geschieht", fügt Hotar hinzu. Am 15. April 2013 sollen gemeinsam mit dem ersten Monatsreport auch vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2012 veröffentlicht werden.

Die 8%-Anleihe der Photon Energy Investments N.V. wird im Handel am Open Market der Frankfurter Börse künftig von der Close Brothers Seydler Bank AG als Spezialist betreut.

Interessierte Investoren können die Anleihe mit einer Stückelung von 1.000 EUR unter Angabe der WKN A1HELE bzw. ISIN DE000A1HELE2 noch bis 11. März 2013 stückzinsfrei in Deutschland, Österreich, Tschechien, der Slowakei und Polen zeichnen. Auf der Homepage www.photonenergyinvestments.com stehen neben dem gebilligten Wertpapierprospekt und detaillierten Informationen zur Zeichnungsmöglichkeit der Anleihe auch umfangreiche, begleitende Informationen zur Verfügung.

Details zur Anleihe

Art des Wertpapiers: Inhaber-Teilschuldverschreibung

Volumen: bis zu EUR 40 Mio.

Verzinsung: 8,00% p.a.

Zinszahlungen: Quartalsweise

Laufzeit: 5 Jahre

Stückelung: EUR 1.000,-

Covenants: Pari passu - Gleichrang gegenwärtiger und künftiger unbesicherter Forderungen, keine Gewinnausschüttungen an 100% Muttergesellschaft während der Laufzeit, Eigenkapitalquote soll immer mindestens 25% betragen*, Negativverpflichtung, Change of Control-Klausel, Cross Default, kein Cash Pooling mit Mutter- und Schwestergesellschaften

Rückzahlung: 100% des Nennbetrags

Zeichnungsfrist: Stückzinsfrei bis 11. März 2013

Erstnotiz: Voraussichtlich 12. März 2013

Marktsegment: Open Market, Börse Frankfurt (geplant)

Spezialist: Close Brothers Seydler Bank AG

Credit Research: GBC Research, Independent Research

Rating: BB- (Creditreform)

ISIN: DE000A1HELE2

WKN: A1HELE

* In Abhängigkeit gegebener gesetzlicher Rahmenbedingungen. Bei Ermittlung der EK-Quote wird als Gesamtkapital das verzinsliche FK und das EK herangezogen.

Disclaimer

Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Photon Energy Investments N.V. dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der Photon Energy Investments N.V. werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der Photon Energy Investments N.V. muss ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von Teilschuldverschreibungen der Photon Energy Investments N.V. in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und der Slowakei erfolgen, der unter www.photonenergyinvestments.com veröffentlicht wird. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und der Slowakei verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an US Personen gemäß Regulation S des US Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb Deutschlands, Österreichs, Polens, Tschechiens und der Slowakei nicht durch zwingende Rechtsvorschriften der Länder vorgeschrieben ist.

UNTERNEHMENSPROFIL

Die Photon Energy Investments N.V. ist Produzent von Strom aus Solarkraftwerken. Das Unternehmen ist Teil der Photon Energy Gruppe mit insgesamt 70 Mitarbeitern. Kernkompetenz der Photon Energy Investments ist die Bestandshaltung und das Management von Photovoltaik-Kraftwerken. Als reiner Betreiber profitiert das Unternehmen von nachhaltigen und langfristig planbaren Cashflows und Erträgen bei gleichzeitig attraktiver Eigenkapitalrendite. Derzeit befinden sich 25 Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 27 MWp (25 MWp im Eigenanteil) in Tschechien, der Slowakei und Italien im Bestand. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite www.photonenergyinvestments.com.

Unternehmen: Photon Energy Investments N.V. Barbara Strozzilaan 201 NL-1083HN Amsterdam Telefon: +31 (0) 202402570 Email: info @ photonenergy.com WWW: http://www.photonenergyinvestments.com Branche: Energie ISIN: DE000A1HELE2 Indizes: Börsen: Open Market (Freiverkehr): Frankfurt Sprache: Deutsch

