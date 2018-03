Termine am 6. März in der "Rathauskorrespondenz"

10.00 Uhr, Pressekonferenz "Kindermuseum ZOOM" mit StR Oxonitsch (ZOOM, 7., Museumsplatz 1) 10.00 Uhr, Vbgmin Brauner und StRin Frauenberger nehmen am Zwischenbericht des Innovationsförderungsprogramms WienWin teil (Rathaus, Volkshalle, Eingang Lichtenfelsgasse 2) 11.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Verdienstzeichens des Landes Wien an Peter Prakisch "Pit Pedro" und Johann "Hannes" Schlader durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) 14.30 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Mag.a Manuela Vollmann durch StRin Frauenberger (Rathaus, Wappensaal) 15.00 Uhr, Gedenken an drei WiderstandskämpferInnen im Robert- Uhlir-Hof - Lehrlinge der Firma Siemens erinnern mit einem Antifaschismus-Projekt an die FreiheitskämpferInnen Leopoldine Padaurek, Franz Sebek und Ferdinand Platzer (2., Engerthstraße 148-150, Innenhof) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Favoriten (Amtshaus, 10., Keplerplatz 5, 1. Stock, Zimmer 111) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Hernals (Amtshaus, 17., Elterleinplatz 14, 1. Stock, Sitzungssaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Religion: Gehorsam oder Beziehungen auf Augenhöhe", Impulsreferat: Helmut Schüller (Rathaus, Festsaal)

