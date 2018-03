"Nicht ohne meinen Enkel" am 6. März im ORF: FERNSEHFONDS AUSTRIA förderte mit 414.000,- Euro

Wien (OTS) - Das TV-Familiendrama "Nicht ohne meinen Enkel" wurde vom FERNSEHFONDS AUSTRIA mit rund 414.000,- Euro gefördert (23 % der Gesamtherstellungskosten). Die Koproduktion der MR Film gemeinsam mit Maran Film, ORF und ARD wird am kommenden Mittwoch, den 6. März 2013, um 20.15 Uhr auf ORF 2 erstmals ausgestrahlt.

"Der Film führt uns an viele bekannte und unbekannte Schauplätze in Wien und in der Steiermark. Drehorte sind beispielsweise der Wiener Prater, das Kindermuseum im Museumsquartier, das Palais Ferstel, die Dachterrasse des Grazer Kaufhauses Kastner & Öhler sowie das idyllische Schloss Obermayerhofen", stellt Dr. Alfred Grinschgl, Geschäftsführer der RTR-GmbH für den Fachbereich Medien und verantwortlich für den FERNSEHFONDS AUSTRIA, den Österreichbezug dieser Produktion dar.

Thekla Carola Wied und Muriel Baumeister als Rivalinnen

Franziska (Thekla Carola Wied) ist pensionierte Lehrerin und liebt ihren Enkel Tobias abgöttisch. Sie verwöhnt ihn, wenn er bei ihr in Wien ist, viel zu sehr. Das Verhältnis zur Schwiegertochter Silke (Muriel Baumeister) ist allerdings getrübt. Als Franziskas Sohn Martin (Andreas Lust) bei einem Autounfall, an dem Silke ihrer Schwiegermutter die Schuld gibt, stirbt, schränkt sie den Kontakt zwischen Franziska und Tobias drastisch ein. Franziska will sich das nicht gefallen lassen. Franziska klagt das Besuchsrecht ein und ein Prozess beginnt, bei dem Tobias von beiden Seiten zu einer Aussage gequält wird. Die beiden Frauen erkennen, dass sie ihren Konflikt auf dem Rücken des Kindes austragen und finden schließlich zu einem Arrangement.

Weitere Informationen über geförderte Fernsehfilmprojekte des FERNSEHFONDS AUSTRIA sowie zu den Antragsterminen 2013 sind auf der Website der RTR-GmbH unter dem Link http://www.fernsehfonds.at abrufbar.

