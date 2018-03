CeBIT: Business Continuity Management (BCM) Lösung mit TeamDrive Sync & Share

Hannover (ots) - EcholoN und No Limit IT und präsentieren eine sichere und kosteneffiziente Lösung für die IT-Notfallplanung 2.0

Auf Basis der Synchronisations-Software TeamDrive hat der Anbieter ganzheitlicher Servicelösungen EcholoN unterschiedliche Lösungen für die IT-Notfallplanung entwickelt, die über die No Limit IT-Services GmbH vertrieben werden. Die sichere "Sync & Share"-Anwendung von TeamDrive bietet den Vorteil, dass die Daten vor dem Hochladen automatisch verschlüsselt werden (AES-256), ohne dass der Nutzer sich darum kümmern muss. So wird sichergestellt, dass keine unverschlüsselten Daten den Rechner verlassen und an keiner Stelle im Internet unautorisierte Personen Zugriff auf diese haben. Die synchronisierten und verschlüsselten Daten stehen jederzeit an beliebigen Arbeitsplätzen zur Nutzung bereit, auch offline. Damit ermöglicht es TeamDrive, IT-Notfallpläne und weitere Dokumentation über Gefahrenabschnitte hinweg zu replizieren und damit im Notfall offline verfügbar zu machen.

Mehr denn je wird die Handlungsfähigkeit eines Unternehmens durch die ständige Verfügbarkeit seiner Daten bestimmt. Die IT-Notfallplanung (Disaster Recovery) als Teil des Business Continuity Managements (BCM) gewinnt daher immer stärker an Bedeutung. Entsprechende Sicherheitsstrategien sollten daher zu den Standard-Maßnahmen gehören.

Vorgestellt wird das effiziente "IT-Notfallplan-Paket" auf dem Stand der EcholoN mIT Solutions in Halle 3, Stand C16, wo es in drei Versionen und mit einem Messerabatt von bis zu 40 Prozent angeboten wird.

TeamDrive Systems ermöglicht sichere, firmen- und betriebssystem-übergreifende Zusammenarbeit mit absolutem Datenschutz, maximaler Sicherheit und kompletter Selbstverwaltung. Zudem bietet TeamDrive die Verbindung von Cloud-Computing und freier Serverwahl. Für seine Datensicherheit wurde TeamDrive vom unabhängigen Sachverständigen des unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) geprüft und mit dem Datenschutzgütesiegel ausgezeichnet.

