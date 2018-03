Die Messe Tulln blüht bei der ersten Gartenmesse der Gartensaison 2013

POOL + GARDEN TULLN 2013 - Die Messe für Stilvolles Leben im eigenen Garten

Tulln (OTS) - "Stilvolles Leben im eigenen Garten" lautet das erfrischende Motto der pool + garden Tulln, der Messe pünktlich zu Beginn der Gartensaison. Die pool + garden Tulln schlägt die Brücke zwischen Eigenheim und Außenbereich und vergrößert den persönlichen Lebensraum um eine zusätzliche Dimension:

Garten-Gestaltung: Gartenhäuser und Lauben, Wintergärten und Glashäuser, Zäune und Tore, Stein, Wege, Pflaster, Terrassenbeläge, Pflanzenübertöpfe, Biotope und Bewässerungssysteme

Relaxen im Garten: Gartenmöbel, Liegen, Ruhezonen, Hängematten

Design im Garten: Feuerstellen, Gartenkamine

Beschattungs-Ideen, Skulpturen, Brunnen, Wasser-Spiele und Gartenbeleuchtung

Pool, Jacuzzi und Schwimmteiche

Trends 2013 im Garten

Der Garten hat im Laufe der Zeit seine Funktion geändert. Gärten sind heute Wellness-Oasen und Status Symbole. Hochwertige Accessoires und Wasser spielen dabei eine besondere Rolle, in etlichen Gärten befinden sich heute große oder kleine Außenbecken oder Whirlpools. Biologische Schwimmteiche erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Aber nicht nur das Thema Wasser steht im Vordergrund, sondern auch Komfort und ökologisches Gewissen gehen heutzutage Hand in Hand. Gartenarchitekten und Landschaftsbauer sind nicht nur Berater in Sachen Gartengestaltung, sondern auch beim Thema Ökologie und Nachhaltigkeit. Einfache und rein funktionale Gartenmöbel haben ausgedient. Der Trend geht in Richtung hochwertigen und gemütlichen Strandkörben, Sonnenliegen aus Aluminiumgestell, bespannt mit Kunststoffgeflecht in Seegras oder Rattan Optik.

Garten-Wohn-Welten - Die Sonderschau mit frühlingshaftem Ambiente

Ein rundum frühlingshaftes Ambiente erwartet Sie in den Garten-Wohn-Welten. Ein Highlight der Garten-Wohn-Welten ist der "Garten Sommer" von Natur im Garten. Wie gestalte ich meinen Garten naturnah und pflegeleicht? Kann ich einen Schwimmteich oder ein Biotop einplanen? Wie baue ich Gemüse und Obst an? Auf diese Fragen bekommen Sie bei "Natur im Garten" die richtigen Antworten.

Die immer größer werdende Beliebtheit von Holz im Garten motiviert die Holzwirtschaft innovative und langlebige Holzprodukte, bei fachgerechter Verarbeitung, dem Kunden anzubieten. Ein weiterer positiver Effekt ist der wesentliche Beitrag zum Klimaschutz. Gemeinsam mit Floristen und Gartengestaltern steht unter anderem die vielfältige Verwendung von Holz im Garten im Vordergrund. Den Besuchern werden die verschiedensten Terrassenböden, Hochbeete und Relax Möbel aus Holz präsentiert.

Unter dem Motto "punktgenaues Beraten beim EXPERTdating" wird der interessierte Kunde rund um das Thema Garten informiert.

Der Traum vom eigenen Swimmingpool

Ruhe und Gelassenheit strahlen die modernen Pools aus. Perfektes Understatement, Zurückhaltung und moderne Eleganz, aber dennoch etwas Besonderes, das sind die Pools von heute. Technische und optische Meisterstücke liegen voll im Trend. Design-Scheinwerfer leuchten den Pool perfekt aus, sie sind noch dazu extrem robust und langlebig. "Energieeffiziente Poolausstattung in Verbindung mit automatischer Wasser-desinfektion machen Ihr Pool zum Sparmeister." so Pool Designer Hans Poinstingl.

POOL + GARDEN TULLN: 21. - 24. MÄRZ 2013

Parallelveranstaltung:

KULINAR TULLN - Österreichs größte Genuss Messe

2 MESSEN = 1 TICKET

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 10,- Gruppen (ab 20 Pers.) und Senioren, Studenten EUR 8,- Jugendliche von 6 - 15 Jahren EUR 2,- Kinder bis 6 Jahre Eintritt frei

