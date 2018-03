Tennismagazin "ATP World Tour Uncovered" neu in ORF SPORT +

Spielerporträts, Hintergrundstorys, Taktikanalysen und vieles mehr

Wien (OTS) - Das neue Tennismagazin "ATP World Tour Uncovered" geht am Freitag, dem 8. März 2013, um 22.45 Uhr erstmals in ORF SPORT + auf Sendung. Das Magazin steht in der Folge jeden Freitag in der Regel um 22.45 Uhr auf dem Programm. Es bietet allen Tennisfans einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen der spannendsten Turniere und zeigt die weltbesten Spielerinnen und Spieler auch abseits des Tennisplatzes. Die rund halbstündigen Magazine liefern Woche für Woche Spielerporträts, vertiefende Hintergrundstorys, Geschichten abseits der Plätze, umfassende Turnierinformationen, aber auch Tennisunterricht auf hohem Niveau und taktische Analysen durch den ehemaligen US-Player Justin Gimelstob ins Wohnzimmer. Die Magazine werden in englischer Originalsprache gesendet.

Magazin ergänzt die umfangreiche Tennis-Live-Berichterstattung

Das neue Magazin ergänzt die umfassende Tennis-Live-Berichterstattung in ORF SPORT +. Der 24-Stunden-Sportkanal des ORF zeigt die Finalspiele der ATP-1000- und ATP-500-Turniere, das World Tour-Finale, den Davis-Cup mit dem rot-weiß-roten Team sowie alle großen Turniere in Österreich live. Von den French-Open werden täglich die Highlights in einer einstündigen Sendung zusammengefasst. "Tennis ist eines der Aushängeschilder von ORF SPORT +. Die Live-Berichterstattung über die großen Tennisstars wie Novak Djokovic, Roger Federer & Co. und über die österreichische Tenniselite hat gezeigt, wie groß das Interesse des Publikums an diesen Übertragungen ist. "Mit diesem Magazin ergänzen wir diese Live-Berichterstattung mit vielen interessanten und spannenden Hintergrundstorys. Ich bin überzeugt, dass Tennisfans dabei voll auf ihre Kosten kommen werden", sagt Veronika Dragon-Berger, Sendungsverantwortliche von ORF SPORT +.

