Themenservice des Schäffer-Poeschel Verlags / Systemisch führen - Grundlagen, Methoden, Werkzeuge

Stuttgart (ots) - Wie kann Führung heute gelingen? Wie können Führungskräfte ihren Mitarbeitern Orientierung bieten - und trotzdem die große gesamtwirtschaftliche Unsicherheit in ihre Überlegungen einbauen? Wie können Führungskräfte für eindeutige Ergebnisse sorgen - obwohl Organisationen nur sehr beschränkt steuerbar sind, wie aktuelle Forschungen zeigen? Warum bringt Führung einen Mehrwert -obwohl die heutige Netzwerkgesellschaft generell Hierarchien infrage stellt und nivelliert?

Die wenigen Fragen zeigen schon: Der Rahmen, in dem sich Führung heute abspielt, unterliegt nicht nur massiven Veränderungen, er ist bisweilen geradezu paradox. Führung wird heute mehr denn je gebraucht, doch die benötigten Führungskompetenzen und -methoden sind heute grundsätzlich andere als noch vor wenigen Jahren. Verlangt werden heute zum Beispiel der souveräne Umgang mit Unsicherheiten, das Denken in Szenarien und Möglichkeiten, das Managen von Widersprüchen, ganzheitliches Denken sowie ein situativer Einsatz unterschiedlicher Führungsstile.

Frank Michael Orthey entwickelt in diesem Buch ein Führungsmodell, das diesen veränderten Rahmenbedingungen mehr als gerecht wird: Das systemische Führungspentagramm. Ausgehend von einem systemischen Grundverständnis beleuchtet das Modell Führung in fünf Dimensionen

- Aufgaben, Organisation, Beziehung, Kultur und Person -

die jeweils miteinander in Beziehung stehen. Das systemische Führungsmodell wird in einem zweiten Schritt auf Führungskompetenzen und Führungsstile bezogen und in einem dritten Schritt mit sehr praxisorientierten Anwendungen (Tools) unterfüttert.

Das Führungspentagramm lässt sich auf unterschiedlichen Ebenen - z.B. auf Team-, Abteilungs- oder Organisationsebene - anwenden und eignet sich sowohl zur Analyse von Ist-Situationen wie auch zur Ermittlung von Entwicklungsbedarfen oder zur Durchführung von Veränderungsvorhaben.

Das Buch berücksichtigt neueste wissenschaftliche Erkenntnisse aus verschiedenen Disziplinen wie z.B. Soziologie, Psychologie und Neurowissenschaften, baut auf einem soliden systemtheoretischen Fundament auf.

Fazit: Pentagrammatische Führungsarbeit berücksichtigt alle Dimensionen und zeichnet sich durch eine dynamische Verlagerung der Führungsinterventionen im Fünfeck aus. Führung ist situativ in Bewegung, gibt unter bestimmten Umweltbedingungen Entwicklungsimpulse für Aufgaben, Organisation und Kultur, für Personen und Beziehungen.

Quelle: Frank Michael Orthey, Systemisch Führen - Grundlagen, Methoden, Werkzeuge Reihe: Systemisches Management, ca. 216 S., gebunden, Preis: EUR 39,95 inkl. Mwst. Erscheint am: 11.03.2013, ISBN: 978-3-7910-3277-1

