Österreichs beste Arbeitgeber für Frauen: kununu eruiert die Top 5 der frauenfreundlichsten Unternehmen

Wien (OTS) - Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März zeigt das Arbeitgeber-Bewertungsportal www.kununu.com in einem Ranking, welche Betriebe am frauenfreundlichsten sind. Basierend auf den Mitarbeiter-Erfahrungsberichten wurden jene Unternehmen ausgezeichnet, die Höchstnoten in der Kategorie "Gleichberechtigung" erzielten sowie die Benefits "flexible Arbeitszeiten" und "Homeoffice" erfüllen. Firmen aus den Branchen IT, Transport und Energiewirtschaft schneiden dabei am besten ab.

Wo arbeitet es sich als Frau am besten? Eine aktuelle Auswertung von kununu hat jene Betriebe erhoben, in denen sich berufstätige Frauen wohlfühlen. kununu Co-Gründer und Geschäftsführer Martin Poreda ortet dabei Nachholbedarf: "Viele Unternehmen bekräftigen zwar immer wieder, dass ihnen die Gleichberechtigung und Förderung von Frauen ein wichtiges Anliegen ist. Tatsächlich setzen noch zu wenige Betriebe konkrete Maßnahmen um, die den Anforderungen von Mitarbeiterinnen entgegenkommen." Interessantes Detail am Rande: Jene Unternehmen, die Höchstnoten in der Kategorie "Gleichberechtigung" aufweisen, dürfen sich auch generell über eine gute Gesamtbewertung freuen. Martin Poreda meint dazu: "Unternehmen, die auf das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter achten, sind besonders sensibilisiert und achten genau darauf, welche Benefits gefordert sind. Diese erhöhte Aufmerksamkeit dürfte auch den Frauen zugute kommen."

Die besten Arbeitgeber für Frauen in Österreich

In einer aktuellen, branchenübergreifenden Datenauswertung -basierend auf 35.988 Bewertungen aus Österreich - hat www.kununu.com die TOP 5 der frauenfreundlichsten Arbeitgeber erhoben.

Die Top 5

Kategorie A: Höchstnoten in der Kategorie "Gleichberechtigung" Anbieten der Benefits "flexible Arbeitszeiten", "Homeoffice"

Name des Unternehmens Gesamtnote (5 Punkte Höchstnote) Catalysts GmbH 4,72 Gekko it-solutions GmbH 4,63 ePunkt Internet Recruiting GmbH 4,59 elements.at New Media Solutions GmbH 4,41 Active Solution Ingenieurbüro AG 4,41

Kategorie B - Special "Kinderbetreuung":

Gesamtnote inkl. Anbieten des Benefits "Kinderbetreuung"

Name des Unternehmens Gesamtnote (5 Punkte Höchstnote) Tirolia Spedition Ges.m.b.H. 4,41 Salzburg AG 4,29 Cubido Business Solutions GmbH 4,24 Frequentis AG 4,06 BIG Bundesimmobilienges.m.b.H. 4,01

Stand: 28. Februar 2013

Weitere Top-Arbeitgeber, die einen Ranking-Platz knapp verpasst haben: Microsoft Österreich, Raiffeisen Software Solution und Service GmbH, T-Systems Austria.

Langversion des Pressetextes: http://www.kunu.nu/DE4wu

Rückfragen & Kontakt:

kununu GmbH, Tamara Katja Frast, PR & Social Media Manager

Telefon: +43 1 236 73 59-80, tamara.frast @ kununu.com