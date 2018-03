Women's Best Health - Neue Plattform für Frauengesundheit an der Privatklinik Döbling

Wien (OTS) - Die Privatklinik Döbling hat eine neue Plattform für Frauenmedizin geschaffen. Women's Best Health fasst das breite Leistungsangebot, das auf die speziellen Bedürfnisse von Frauen jedes Alters zugeschnitten ist, zusammen: Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt, Menopause und natürlich Prävention. Unter www.womens-best-health.at ist die neue Plattform abrufbar.

"Die neue Plattform zeigt auf einen Blick das breite Leistungsspektrum und die zahlreichen Experten der Frauenmedizin", erklärt Primarius Univ.-Prof. Dr. Christian Kainz, Ärztlicher Direktor des Hauses.

Schwerpunkt Kinderwunsch, Schwangerschaft und Geburt

Ob stationär oder ambulant, die Infrastruktur der Privatklinik Döbling garantiert 'Frau' medizinische Behandlung unter einem Dach. Für die Bereiche Schwangerschaft und Geburt bietet das Haus mit Pränatal-Diagnostik, Geburtsvorbereitung, moderner Geburtshilfe-Station, ambulanten Mutter-Kind-Pass-Unter-suchungen und Angeboten für die Zeit nach der Geburt eine umfassende Betreuung an. "Besonders stolz sind wir auf die völlig neue Geburtshilfe-Station", freut sich Primarius Kainz. "Nach Um- und Zubau steht eine modern ausgestattete Station mit allen technischen Einrichtungen für eine optimale Betreuung rund um das Ereignis Geburt zur Verfügung."

Paare mit unerfülltem Kinderwunsch wenden sich an das Fertilitätszentrum (IVF), das durch die österreichweit einzigartige Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien ein umfassendes und stets top-aktuelles Therapiekonzept anbieten kann.

Fokus Frauengesundheit

Die Ambulanz für Gynäkologie und Geburtshilfe im Ambulatorium Döbling ist Anlaufstelle bei diversen gynäkologischen Beschwerden. Hier sind Osteoporose-Prophylaxe und -Therapie sowie Behandlung von Hormonstörungen und Wechselbeschwerden spezielle Schwerpunkte.

Das Brustzentrum Döbling bietet von der Diagnose bis zur Therapie alle Leistungen im Bereich Brustgesundheit. Ein interdisziplinäres Expertenteam und modernste medizintechnische Infrastruktur gewährleisten optimale Betreuung. So wird etwa die Mammographie völlig digital und bei minimaler Strahlenbelastung durchgeführt. Das Dysplasie-Zentrum, spezialisiert auf Diagnose und Therapie von Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane und das Eisenzentrum, Loha for Life, ergänzen die Fach-bereiche der Frauengesundheit in der Privatklinik Döbling. Spezifische Vorsorge-Programme für Frauen runden das Angebot von Women's Best Health ab.

Die Privatklinik Döbling - ein Unternehmen der PremiQaMed Group Gemeinsam mit dem Ambulatorium und dem Ordinationszentrum Döbling bietet die Privatklinik Döbling ihren Patienten eine umfassende Betreuung. Das Kassenambulatorium Döbling hat sich als Multifunktionszentrum innovativer Medizin etabliert und kombiniert in enger Zusammenarbeit mit der Privatklinik Döbling ein qualitativ hochstehendes Leistungsspektrum für umfassende Diagnostik (inkl. MRT) mit ambulanten Behandlungen verschiedener Fachrichtungen. Im neuen Gebäude vis-à-vis der Privatklinik Döbling befindet sich Österreichs führendes Ordinationszentrum. Ärzte verschiedener Fachrichtungen haben hier ihre Ordination eingerichtet. Gemeinsam mit den Diagnoseeinrichtungen des Ambulatorium Döbling sowie des Belegspitals für stationäre Betreuung in unmittelbarer Nähe finden Patienten eine umfassende Versorgung unter einem Dach.

PremiQaMed Group

Das 1991 gegründete Unternehmen ist heute der größte Betreiber privater, nicht gemeinnütziger Krankenanstalten in Österreich. Rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Unternehmensverbund tätig. Stabilität und Verlässlichkeit zeichnen das Unternehmen aus, das sich seit vielen Jahren auf Wachstumskurs befindet. PremiQaMed steht für nachhaltig erfolgreiche, innovative und verantwortungsvolle Führung von Gesundheitseinrichtungen.

