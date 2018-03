MolecularHealth präsentiert personalisierte Krebstherapie-Lösungen auf der CeBIT 2013

(PRN) - - Lösungen zur Unterstützung der Behandlungsentscheidung werden am Stand des MolecularHealth-Partners, der SAP AG, gezeigt

New York Und Heidelberg, Deutschland (ots/PRNewswire) -MolecularHealth, ein führendes Unternehmen für klinisch-molekulare Informatik (clinico-molecular informatics(TM)), hat heute bekanntgegeben, dass ihre neuesten Entwicklungen auf der CeBIT 2013, die in Hannover, Deutschland, vom 5. bis 9. März stattfindet, gezeigt werden. Das Unternehmen bringt die Präzisionsmedizin voran, indem Lösungen zur Unterstützung von Behandlungsentscheidungen bereitgestellt werden. Diese ermöglichen es, die patientenspezifischen, molekularischen und genomischen Daten, die behandlungsrelevanten klinischen Vorgeschichten sowie publizierte wissenschaftliche Nachweise zusammen mit mechanismenbasierten Therapieerkenntnissen in sicherere und effektivere Medikationsentscheidungen zu übertragen. MolecularHealths Lösungen für die die personalisierte Krebstherapie bieten den Gesundheitsversorgern und den Patienten einen integrierten Dienst, der evidenzbasierte Behandlungsstrategien auf Grundlage des Genoms, der klinischen Vorgeschichte des Patienten und des umfangreichen Wissens über die Wirkmechanismen der Arzneimitteltherapie umsetzt.

Dank der beispiellosen Schnelligkeit und Leistungsfähigkeit der SAP HANA®-Plattform, kann dieses Leistungsspektrum die Herausforderungen angehen, die sich durch die immensen Datenmengen verschiedener medizinischer, biologischer und Arzneimittelerkenntnisse ergeben, durch die manuelle und zeitaufwändige Analyse und durch die immer komplexer werdenden Behandlungsparadigmen, die Pathologen, Onkologen und Patienten sowie deren Familien betreffen. MolecularHealth wird seine Molekularanalyse von Nebeneffekten (Molecular Analysis of Side Effects(TM) / MASE) und Lösungen zur Onkologie-Entscheidungsunterstützung am SAP-Messestand, Halle 4, Stand C04 demonstrieren. Dieses Angebotsportfolio reflektiert den kürzlich erfolgten Einstieg der SAP HANA-Plattform und Partnern wie MolecularHealth in den immer besser zugänglichen Bereich der Genomik und in die durch Sequenzierung gesteuerten klinischen Entscheidungshilfen der nächsten Generation.

Über MolecularHealth

MolecularHealth, ein Unternehmen für klinisch-molekulare Informatik, das mechanismenbasierte Arzneimittelsicherheit und personalisierte Krebstherapie-Lösungen bietet, entwickelt die Präzisionsmedizin weiter, indem es patientenspezifische molekulare und genomische Daten, klinische Vorgeschichten sowie publizierte wissenschaftliche und medizinische Nachweise in sicherere und effektivere Medikationsmöglichkeiten für Patienten überträgt. Das Lösungsportfolio des Unternehmens reicht von neuartigen Bewertungen zur Medikamentensicherheit über ein Vorhersage-Instrument, das die molekulare Basis adverser Ereignisse analysiert, bis hin zu einem System zur Unterstützung von Behandlungsentscheidungen, das evidenzbasierte Behandlungsstrategien für Krebspatienten aufzeigt. MolecularHealth arbeitet unter anderem mit dem University of Texas MD Anderson Cancer Center, der SAP AG und der U.S. Food and Drug Administration (FDA) zusammen. Besuchen Sie die Webseite unter www.molecularhealth.com.

