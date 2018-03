Neustart von ImmoABS

Wien (OTS) - Das neue Vorstandsteam um Carmen Dilch, Bernhard Wiesinger und Philipp Kaufmann bringen den ältesten Absolventenverband ImmoABS auf Fahrt. Nach der Wahl am 01.02.2013 fand am 28.02.2013 die erste Veranstaltung im Café Landtmann statt.

ImmoABS ist der älteste Absolventenverband der Immobilienwirtschaft in Österreich und vernetzt Absolventen, aktuelle Teilnehmer der branchenspezifischen Universitätslehrgänge und postgraduale Studien der TU Wien und deren Vortragende. Auf der Generalversammlung am 01.02.2013 stellte sich ein neues, junges Team zur Wahl und wurde einstimmig gewählt. Der Verein wird nunmehr von einer Doppelspitze von Carmen Dilch und Bernhard Wiesinger geführt. "Wir unternehmen den Versuch, den Verein zu zweit zu führen. Für uns ist diese Wahl eine große Ehre, da wir auf eine lange Tradition zurückblicken und ein gut bestelltes Haus übernommen haben", so Präsidentin Carmen Dilch. Co-Präsident Wiesinger ergänzt: "Wir danken dem bisherigen Team und vor allem dem bisherigen Präsidenten Philipp Kaufmann, der den Verein seit mehr als zehn Jahren geleitet hat. Wir freuen uns, dass er weiterhin im Team mitwirkt und die Funktion des Kassier wahrnimmt."

Volles Programm für 2013

Im Jahr 2013 sind monatliche Stammtische geplant. "Bei diesen sollen sich die Teilnehmer der unterschiedlichen Lehrgänge treffen und austauschen. Inhaltlich finden bei den Stammtischen Vorträge und Immobilien-Besichtigungen statt, um ein reichhaltiges Programm zu bieten", so Dilch. Weitere Schwerpunkte im kommenden Jahr sind ein Mentoren-Programm für Teilnehmer der TU Wien und die Etablierung eines Beirats. "Wir haben für die nächsten Jahre viel geplant und wollen mithelfen, die Immobilienbranche noch weiter zu professionalisieren", begründet Wiesinger sein Engagement.

Das neue Vorstandsteam besteht neben Carmen Dilch, Bernhard Wiesinger und Philipp Kaufmann aus Maria Scheuba, Oswald Wolkenstein, Rosa Bruckmoser, Johannes Endl, Bernhard Holper sowie Peter Wirth und Peter Hauswirth als Rechnungsprüfer.

Über ImmoABS

ImmoABS ist der älteste Absolventenverein für die akademische Aus-und Weiterbildung der österreichischen Immobilienwirtschaft. Mitglieder sind vor allem Studierende und Absolventen der Immobilienlehrgänge der TU Wien. Der Verein steht für einen Transfer zwischen Theorie und Praxis und möchte die akademischen Immobilienexperten der TU Wien fördern.

Rückfragen & Kontakt:

Bernhard Wiesinger

Tel: +43 (664) 9646972