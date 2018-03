Achtung, die Kröten wandern wieder!

VIER PFOTEN bittet Autofahrer um Vorsicht und hofft auf freiwillige Helfer

Wien (OTS) - VIER PFOTEN bittet Autofahrer um erhöhte Vorsicht:

Derzeit kreuzen wieder tausende Kröten Österreichs Straßen. Sie suchen in der Dämmerung ihre Geburtsgewässer auf, um dort ihren Laich abzulegen. Die Wege der Tiere führen jedoch oft über vielbefahrene Strecken und somit für viele von ihnen in den sicheren Tod. Daher ersucht VIER PFOTEN um Drosselung des Tempos an den kritischen Straßenabschnitten.

Außerdem sucht die Tierschutzorganisation freiwillige Helfer, um die Kröten auf ihren Wanderungen im 14. Wiener Gemeindebezirk (Steinböckengasse) sowie im 21. Wiener Gemeindebezirk (am Bisamberg) sicher über die Straße zu bringen. Bei Interesse vermittelt VIER PFOTEN den Kontakt zu den Koordinatoren der beiden Projekte.

Was viele nicht wissen: Die Erdkröte ist in Wien nach der Wiener Naturschutzverordnung streng geschützt und wird auf der Roten Liste in Österreich mit "Gefährdung droht" eingestuft. Kröten sind hervorragende Schädlingsbekämpfer im Garten. Sie ernähren sich von Würmern, Schnecken, Asseln, Spinnen und Insekten, die sie auf ihren nächtlichen Streifzügen erbeuten.

Freiwillige Helfer können sich von 9 - 17 Uhr telefonisch unter 01/ 895 02 02 - 0 melden oder sich per Email an nathalie.ignatieff @ vier-pfoten.org wenden.

