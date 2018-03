SAP-Beratungshaus itelligence AG präsentiert zur CeBIT: Den itelligence AddStore - mit Programmen und Software-Paketen zum Festpreis aus dem Netz

Bielefeld / Hannover (ots) - Am 5. März 2013, zum Messebeginn der CeBIT 2013 in Hannover, startet die itelligence AG ihren neuen itelligence AddStore mit mehr als 100 Software-Lösungen zu Festpreisen. Benutzerführung und Layout sind dabei übersichtlich, selbsterklärend und orientieren sich am modernen Layout-Stil von Online-Stores. Unter der Adresse http://addstore.itelligence.de ist der itelligence AddStore erreichbar. Die Preisspanne der angebotenen itelligence Software-Lösungen reicht von 200 Euro für den it.mobile SalesKit App, plus 150 Euro pro User, bis zum umfangreichen Softwarepaket für 30.000 Euro.

Die angebotenen Softwarelösungen im itelligence AddStore sind Ergänzungen zum Standard der SAP-Lösungen und damit praxiserprobt. Die Auswahl der Software-Pakete geschieht in nur wenigen Mausklicks und wird durch die Benutzer selbst gesteuert. Der Vorteil des itelligence AddStores liegt vor allem in seiner Informationstiefe. Zu jedem Software-Paket steht umfangreiches Info-Material zur Verfügung.

Dr. Andreas Pauls, Geschäftsführung Deutschland: "SAP-Kunden profitieren von der reichhaltigen Projekt- und Produktentwicklungserfahrungen der itelligence AG als weltweit führender SAP-Komplettdienstleister. Der Grund: Der itelligence AddStore ermöglicht es dem erfahrenen SAP-Kunden für unterschiedlichste Themen- und Geschäftsbereichsfelder die Erweiterungsmöglichkeiten seiner SAP-Installation zu suchen, sie zu verifizieren und in sein Gesamtoptimierungskonzept zu integrieren. Neukunden erhalten hier einen schnellen und unkomplizierten Überblick über die Mehrwertlösungen ihres zukünftigen Projektpartners. Für beide Kundengruppen gilt: Die AddOns der itelligence umfassen nicht nur das weite Feld der SAP ERP-Applikation sondern bieten auch die Innovationsthemen der SAP, wie beispielsweise Mobility und Analytics. "

itelligence auf dem SAP-Forum: 7. März 2013 - 15:00 bis 15:45 Uhr Dr. Andreas Pauls, Geschäftsführung Deutschland, itelligence AG "SAP SLcM in Projekten flexibel anpassen und erweitern"

itelligence auf dem Innovation Forum SAP 6. März 2013 - 14:10 - 14:25 Uhr So geht Cloud in der Praxis - mit neuem Schub über und unter Wasser expandieren Die schnellsten Wasserschlitten der Welt entstehen bei der CAYAGO AG. Mit SAP Business ByDesign ist die Manufaktur fit für ihr rasantes internationales Wachstum. Klaus Wiethoff, Vertriebsleitung SAP OnDemand Solutions

7. März 2013 - 15:40 - 15:55 Uhr Neue Möglichkeiten - Analytics mit SAP BusinessObjects und SAP HANA Die Kombination aus modernsten und innovativen BI Werkzeugen mit einer bahnbrechenden, neuen Datenbanktechnologie eröffnet komplett neue Möglichkeiten im Bereich Analytics Daniel Ruth, Customer Solutions & Inventions

8. März 2013 - 13:50 - 14:05 Uhr Mit smarten Apps agil und kundennah unterwegs Dank der it.mobile Sales Suite steigen Vertriebsexperten einfach und flexibel auf das Tablet um - mit den Apps SalesKit, InfoCollector und CustomerFocus. Matthias Kumm, Teamleitung Customer Solutions & Inventions

Über itelligence

itelligence ist als einer der international führenden IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld mit rund 2.800 hochqualifizierten Mitarbeitern in 21 Ländern in 5 Regionen (Asien, Amerika, Westeuropa, Deutschland/Österreich/Schweiz und Osteuropa) vertreten. Als SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, von SAP zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services sowie Global Value-Added Reseller und Gold-Level Channel-Partner für SAP Business ByDesign in Österreich, Deutschland und die Schweiz realisiert itelligence für über 5.000 Kunden weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum - von SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen bis hin zu Outsourcing & Services - erzielte das Unternehmen in 2012 einen Gesamtumsatz von 407,1 Mio. Euro (vorl. Ergebnis). itelligence ist "Top Consultant" 2012.

