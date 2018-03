Mitsubishi Plastics steigt mit einzigartigem und äußerst leistungsfähigem Material auf Zeolith-Basis in das Geschäft mit NOx-Abgaskatalysatoren ein

Tokio (ots/PRNewswire) - Mitsubishi Plastics, Inc. aus Tokio (Japan) gab am 5. März bekannt, dass das Unternehmen mit seinem einzigartigen und äußerst leistungsfähigen Zeolith AQSOA(TM) für das SCR*-System (nachfolgend "SCR-Katalysator" genannt) in die Herstellung von NOx-Abgaskatalysatoren einsteigen wird. Das SCR-System bietet die Möglichkeit, Stickoxide (NOx) in Abgasen mithilfe von DEF (Diesel Exhaust Fluid) bzw. AdBlue in Stickstoff und Wasser umzuwandeln. Aufgrund ihrer hervorragenden Katalysatoreigenschaften geht man davon aus, dass der Markt für diese bemerkenswerte Technologie mit rasanter Geschwindigkeit wachsen wird. Im Zuge der proaktiven Bemühungen, den Markt für SCR-Katalysatoren gezielt auszudehnen, wird Mitsubishi Plastics ein globales Produktions- und Vertriebssystem des äußerst leistungsfähigen Zeoliths AQSOA für SCR-Katalysatoren einrichten und die Qualität des Produkts weiter verbessern. * SCR = Selektive katalytische Reduktion (Selective Catalytic Reduction)

Mitsubishi Plastics entwickelt einen eigenen Betriebsbereich für den einzigartigen und äußerst leistungsfähigen Zeolith AQSOA. Dabei macht sich das Unternehmen die hervorragenden Wasserdampf-Adsorptionseigenschaften von Adsorptionskälteanlagen und feuchteabsorbierenden Klimaanlagen zunutze, die auch mit Sonnenwärme und Niedertemperaturquellen wie beispielsweise mit Abwärme aus Fabrikanlagen betrieben werden können.

Aufgrund des derzeitigen globalen Trends in Richtung immer strengerer Abgasverordnungen für Personen- und Lastkraftwagen geht man im Hinblick auf das NOx-reduzierende SCR-System von einer beträchtlichen Marktexpansion aus. Auch die Nachfrage nach Zeolithkatalysatoren, die in diesem System zum Einsatz kommen, wird voraussichtlich rasant ansteigen.

Um diesem Trend zu entsprechen, konzentriert sich Mitsubishi Plastics auf SCR-Katalysatoren als neuen Anwendungsbereich für den einzigartigen und äußerst leistungsfähigen Zeolith AQSOA und hat die Entwicklung von AQSOA für SCR-Katalysatoren seit 2009 gezielt vorangetrieben. Die Entwicklungsbemühungen verliefen erfolgreich und mündeten in einem SCR-Katalysator, der in einem breiten Temperaturbereich herausragende katalytische Leistung bietet, darunter auch bei niedrigen Temperaturen um 200 C. Ferner ist er auch bei hohen Umgebungstemperaturen äußert langlebig, was für SCR-Katalysatoren von entscheidender Bedeutung ist.

Mitsubishi Plastics hat bereits Kontakt zu einigen seiner Kunden aufgenommen und AQSOA-Muster zur Verfügung gestellt. Neben weiteren Verbesserungen wird auch der Aufbau eines globalen Produktions- und Vertriebssystems erörtert, um sich auf das rasante Marktwachstum vorzubereiten, das für 2014 und darauffolgende Jahre erwartet wird.

"Mit einem Umsatzziel von 10 Milliarden Yen über einen Zeitraum von fünf Jahren engagiert sich Mitsubishi Plastics für die Expansion des neuen Geschäftsbereichs AQSOA für SCR-Katalysatoren", so Takumi Ubagai, der Präsident und CEO von Mitsubishi Plastics, Inc.

Informationen zu Mitsubishi Plastics, Inc. Mitsubishi Plastics ist eine Tochtergesellschaft der Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, dem größten Chemikalienhersteller Japans mit einem jährlichen Umsatz von etwa 36 Milliarden USD. Mitsubishi Plastics bietet eine Vielzahl verschiedener äußerst leistungsfähiger Produkte und Dienstleistungen, darunter Funktionsbeschichtungen, Carbonfasern, Aluminiumfasern, Spritzgussteile und mehr. Mitsubishi Plastics verfügt über viele Tochtergesellschaften in europäischen Ländern, den USA sowie in asiatischen Ländern, darunter auch in Japan.

Kontakt: Takeshi Ishii Abteilung Öffentlichkeitsarbeit Mitsubishi Plastics, Inc. Tel.: +81-3-6748-7140 E-Mail: ishii.takeshi @ mr.mitsubi ishii.takeshi @ mr.mitsubishichem-hd.co.jp