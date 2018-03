Messepremiere: itelligence stellt umfangreiche Logo-Ergänzung vor / itelligence AG kündigt Co-Branding mit NTT DATA Business Solutions an

Zur CeBIT 2013 in Hannover startet die itelligence AG ihr Co-Branding und kombiniert ihr bekanntes Logo nun mit einem weiteren guten Namen, mit der NTT DATA Business Solutions zur: itelligence, NTT DATA Business Solutions.

Mit der Logo-Ergänzung zur itelligence, NTT DATA Business Solutions will das Unternehmen seine weiteren strategischen Wachstumsabsichten im internationalen Umfeld noch stärker in den Vordergrund rücken, betont aber gleichzeitig die Fortschreibung und den Erhalt der bisherigen Werte der itelligence AG. Die itelligence AG gehört weltweit zu den erfolgreichsten Partner der SAP im Mittelstand und will diese Position weiter deutlich ausbauen.

Ein Starkes Band, das da entsteht, wie Uwe Bohnhorst, Chief Operating Office der itelligence AG betont: "Wir nutzen die Logo-Ergänzung NTT DATA, um unsere Rolle in dieser weltweiten, besonderen Organisation NTT DATA Business Solutions zu stärken und damit natürlich nachhaltig auch im gesamten Konzern NTT DATA."

Bereits seit dem Jahr 2012 koordiniert Herbert Vogel, Vorstandsvorsitzender der itelligence AG, die weltweit agierende NTT DATA Business Solutions, als SAP-Einheit der NTT DATA, Japan. Nun nutzen itelligence und NTT DATA die Chance, den Markenamen itelligence weltweit bekannter werden zu lassen.

Seit dem Jahr 2008 ist die NTT DATA, Japan, Großaktionär der itelligence AG. Im Januar 2013 erreichte der Aktienanteil der NTT DATA an der itelligence AG 98,43 Prozent. NTT DATA ist eine Tochtergesellschaft der Nippon Telegraph and Telephone Corporation Corporation (NTT), Japan. Die hohe Reputation der NTT DATA hat der itelligence AG auf internationalem Parket, insbesondere in Asien, bereits viele Vorteile und Kundenkontakte verschafft.

Der Name itelligence ist in mehr als 21 Ländern der SAP-Welt ein Begriff. Eine eingeführte Marke mit bekannten Werten und erfüllten Erwartungen an ein Unternehmen. itelligence, als exzellentes, vielfach ausgezeichnetes SAP-Beratungshaus hat sich diesen guten Klang durch die hohe Wertschätzung seiner Mittelstandskunden weltweit erarbeitet, die die geprüfte Qualität des IT-Komplettdienstleisters zu schätzen wissen.

Torsten Scholz: Head of Corporate Marketing, itelligence AG: "Mit der Kombination von itelligence und NTT DATA Business Solutions schaffen wir eine starke Verbindung zwischen alle anderen 'Familienmitgliedern' von NTT DATA Business Solutions in Australien und dem Pazifischen Raum (APAC). Gleichzeitig unterstreichen wir damit die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen. Die Werte der Marke itelligence und ihre Wertschätzung im SAP-Mittelstand bleiben dabei erhalten."

Besuchen Sie itelligence auf der größten Computermesse der Welt

CeBIT - Hannover - 2013 - itelligence AG in Halle 4, Stand A 12

Über itelligence

itelligence ist als einer der international führenden IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld mit mehr als 2.800 hochqualifizierten Mitarbeitern in 21 Ländern in 5 Regionen (Asien, Amerika, Westeuropa, Deutschland/Österreich/Schweiz und Osteuropa) vertreten. Als SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, von SAP zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services sowie Global Value-Added Reseller und Gold-Level Channel-Partner für SAP Business ByDesign in Österreich, Deutschland und die Schweiz realisiert itelligence für über 5.000 Kunden weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum - von SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen bis hin zu Outsourcing & Services - erzielte das Unternehmen in 2012 einen Gesamtumsatz von 407,1 Mio. Euro (vorl. Zahlen). itelligence ist "Top Consultant" 2012.

