Blutkrankheiten: Europäische Hämatologen kommen vom 13. bis zum 16. Juni 2013 in Stockholm zusammen

Amsterdam (ots/PRNewswire) - - Einladung zum 18. Jahreskongress der EHA (European Hematology Association)

Der Vorstand der European Hematology Association (EHA) freut sich, Sie als Pressevertreter herzlich zum 18.EHA-Kongress einladen zu dürfen.

Über 9.500 Mitglieder aus der ganzen Welt werden zum 18. Kongress der European Hematology Association auf der Stockholmsmässan in Stockholm (Schweden) erwartet, der vom 13. bis zum 16. Juni 2013 stattfindet.

Informationen zum EHA-Jahreskongress

Die Hämatologie ist ein Spezialgebiet der Medizin, das sich mit allen Aspekten rund um das Thema Blut befasst: seinem Ursprung im Knochenmark, mit Blutkrankheiten und mit deren Behandlung. Dabei werden die neuesten Daten zur Forschung und Entwicklung im Bereich der Hämatologie vorgestellt. Der Kongress richtet sich an Experten, die im Bereich Hämatologie tätig sind oder sich dafür interessieren. Die wissenschaftlichen Themen reichen von der Stammzellenphysiologie und -Entwicklung über Leukämie; Lymphome; Diagnose und Behandlung; rote Blutkörperchen; Erkrankungen der weissen Blutkörperchen und der Blutplättchen; Hämophilie und Myelom; Thrombose und Blutgerinnungsstörungen sowie Transfusionen und Stammzellentransplantation.

Diverse Sitzungen des Kongressprogramms befassen sich mit allgemeineren Gesundheitsthemen:

Die Sitzung mit dem Schwerpunkt Patientenanwaltschaft beleuchtet das Thema Personalisierte Medizin aus unterschiedlichen Perspektiven;

Das gemeinsame Symposium der EHA und der ASH (American Society of Hematology) beschäftigt sich mit dem Thema Gesundheitsdienstleistungen in Zeiten der Wirtschaftskrise. Anlässlich des gemeinsamen Symposiums der EHA der ESH widmen sich Hämatologen und Patienten in einer interaktiven Sitzung der Frage:

Wie meinen Sie das: ich kann nicht behandelt werden?

Auch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse werden präsentiert.

Das Programm des 18. Kongresses finden Sie hier [http://www.ehaweb.org/congress-and-events/18th-congress/program/invited-speaker-program].

Der 18. Kongress der EHA wird von der European Hematology Association veranstaltet.

EHA-Präsident: Ulrich Jäger, Österreich; Vorsitzender des Wissenschaftskomitees des 18. Kongresses: Jordi Sierra, Spanien

Pressebriefing: Freitag, 14. Juni 2013 von 08:30 - 10:00 UhrCET. Das Pressebriefing findet am Freitag, 15. Juni von 08:30 - 10:00 Uhr auf der Stockholmsmässan statt.

Akkreditierung Für Journalisten ist die Akkreditierung kostenlos. Um Ihren persönlichen Link für die Akkreditierung zu erhalten, schicken Sie bitte eine E-Mail mit Ihrer Anfrage und einem Pressenachweis an communication @ ehaweb.org. Die Presserichtlinien zum Kongress finden Sie hier.



http://www.ehaweb.org

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt: Büro der EHA-Geschäftsleitung, Ineke van der Beek, Jon

Tarifa, E-Mail: communication @ ehaweb.org, +31(0)70-3020-099