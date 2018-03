Polaris Office vom 5. - 7. März zur Feier von 300 Millionen verkauften Einheiten für nur $ 3,99 (80 % billiger) auf iTunes erhältlich

(PRN) - - Für alle Profis unerlässlich, die Dokumente auf iOS Geräten ansehen und bearbeiten wollen

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - INFRAWARE, ein innovatives Unternehmen im Bereich mobiler Software und Dienstleistungen, das Menschen hilft, angenehmer und unterhaltsamer zu leben, gab heute eine Sonderpreisaktion für Polaris Office bekannt, mit der 300 Millionen verkaufte Einheiten gefeiert werden. Vom 5. - 7. März ist Polaris Office im iTunes App Store in der Kategorie Business für nur $ 3,99 erhältlich. Dies entspricht einem Nachlass von 80 % auf den ursprünglichen Preis von $ 19,99. INFRAWARE wird ebenfalls für seine Facebook Fans einen Special Event veranstalten, bei dem der Gewinner einen iPad mini erhält (www.facebook.com/Polarisoffice).



Seit seiner Markteinführung im April 2012 zählt Polaris Office, die am weitesten optimierte Dokumentlösung für das iPhone und iPad, zu den Top Produkten im iTunes App Store. Mit dieser App können Anwender Dokumente auf ihren Mobilgeräten in verschiedenen Dateitypen problemlos ansehen, bearbeiten und erstellen, darunter: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint und Adobe PDF. Des Weiteren ermöglicht Polaris Office seinen Nutzern nahtlosen Zugang zu beliebten Speicherdiensten wie Dropbox und Google Drive.

Polaris Office ist beim derzeitigen BYOD-Trend führend, wird in 190 Ländern verwendete und wurde in 7 verschiedene Sprachen lokalisiert. Es ist auf mehr als 50 % der Android Smartphones von weltweiten Herstellern wie Samsung, LG, HTC, ASUS, ZTE, Huawei und Panasonic vorinstalliert. Auf den meisten Android Smartphones, die auf dem MWC 2013 vorgestellt wurden, ist die App bereits vorhanden.

Weitere Informationen über Polaris Office finden Sie auf www.polarisoffice.com.

Über INFRAWARE

INFRAWARE (KOSDAQ: 041020) hat seinen Firmensitz in Seoul, Südkorea, stellt Technologie für das moderne konvergente Umfeld her und entwickelt neue Produkte, welche die Technologien des heute allgegenwärtigen Internetumfeldes unterstützen. Das Unternehmen bemüht sich durch anhaltende Forschung, Entwicklung und Investition in modernsten digitalen Fortschritt eine verbundene Welt zu ermöglichen, in der jeder, jederzeit und überall Zugang zum Internet hat. Zusätzliche Informationen über INFRAWARE erhalten Sie unter www.infraware.co.kr.

