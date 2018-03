Jakob Auer: Ein echter Profi feiert seinen 70.Geburtstag

Budgetausschussobmann und Bauernbund-Präsident gratuliert NR Günter Stummvoll zum Geburtstag

Wien, 4. März 2013 (OTS/ÖVP-PK) - Mit Günter Stummvoll verbindet mich eine langjährige kompetente und freundschaftliche Zusammenarbeit auf parlamentarischer Ebene, nicht nur in Finanz- und Budgetfragen. Mit diesen Worten gratuliert der ÖVP-Abgeordnete Jakob Auer ÖVP-Finanzsprecher Abg.z.NR Günter Stummvoll zum 70. Geburtstag. "In der Sache stets kompetent, ausgestattet mit einer exzellenten Verhandlungsführung und dem nötigen Fingerspitzengefühl ist Günter Stummvoll auch rhetorisch ein Profi. Die Zusammenarbeit mit ihm ist daher nicht nur eine Herausforderung sondern eine Freude", stellt Jakob Auer auch als Obmann des Budgetausschusses sowie in seiner Funktion als Präsident des Bauernbundes fest.

"Seine Kompetenz und sein Weitblick in finanz- und wirtschaftspolitischen Angelegenheiten stehen außer Zweifel", wünscht Jakob Auer dem Jubilar alles Gute, Gesundheit und weiterhin viel Erfolg in den nächsten Jahren. "Sein visionäres Handeln mit Hausverstand und Herz ist hoffentlich auch prägend für nachfolgende Generationen", schloss Auer. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at