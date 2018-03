Aufbauarbeiten für die BASELWORLD 2013

Basel (ots) - Gut sieben Wochen vor der Eröffnung der Weltmesse für Uhren und Schmuck BASELWORLD am 25. April 2013 beginnen heute in den Hallen der Messe Basel die Aufbauarbeiten. In den kommenden Wochen werden über 20'000 Arbeitskräfte rund 1'460 Messe-Stände errichten. Besonders spektakulär werden die zwei- und dreistöckigen Stände in der Halle 1 sein.

Nachdem die MCH Messe Basel am 8. Februar 2013 den vom Architekturbüro Herzog & de Meuron entwickelten Neubau plangemäss übernehmen konnte, wird die weltweit wichtigste Uhren- und Schmuckmesse BASELWORLD 2013 die erste Veranstaltung in der neuen Infrastruktur sein.

Mit über 7'000 Lastwagen-Fahrten wird in den kommenden sieben Wochen das Standbau-Material für die BASELWORLD angeliefert. In der Halle 1, in welcher die Uhren- und Schmuckmarken mit globaler Bedeutung zu finden sein werden, werden ab heute die Stahlkonstruktionen für die mehrstöckigen Standbauten angeliefert und aufgebaut. In weiteren Bauphasen werden die Böden, Decken, Fassaden und die Haustechnik eingebaut sowie der Innenausbau umgesetzt. Die Aussteller der Halle 1 haben die Eröffnung des Neubaus zum Anlass genommen, ihre Marken in neuen Ständen zu präsentieren. Diese aufwändigen Bauten wurden von renommierten Architekten und kreativen Stand-Designern speziell für die BASELWORLD 2013 entworfen. In den Hallen 2, 3 und 4 beginnen die Aufbauarbeiten am 25. März 2013.

Die MCH Messe Basel investierte rund CHF 430 Millionen in den Messe-Neubau. Nach Schätzungen der Messeleitung werden die Aussteller nochmal so viel für ihre neuen Standbauten aufwenden. Für die BASELWORLD stehen in den Hallen der Messe Basel insgesamt 141'000 m2 zur Verfügung.

Im Rahmen der BASELWORLD 2013 werden über 100'000 Fachbesucher aus über 100 Länder und 3'500 Journalisten aus 70 Ländern erwartet. Für die 1'460 ausstellenden Firmen ist diese Messe weltweit der bedeutendste Branchen-Event des Jahres.

