Applied CleanTech, das Unternehmen für Abwasser-Abbautechnologie, gibt Partnerschaft mit Vert-Energy Mexico bekannt

Jerusalem (ots/PRNewswire) - - Applied CleanTech, der Spezialanbieter von Abwasser-Abbautechnologie in Kläranlagen, schliesst sich mit Vert-Energy zusammen, um Systeme in ganz Mexiko zu vertreiben. Der Wert der Transaktion wird in den nächsten fünf Jahren auf über 16 Millionen USD geschätzt.

Applied CleanTech (ACT), der Spezialanbieter von Abwasser-Abbautechnologie für Kläranlagen (WWTPs - Wastewater Treatment Plants), hat seine Partnerschaft mit Vert-Energybekannt gegeben - einem Unternehmen, das sich für den Einsatz neuer Technologien für nachhaltige Energie in Mexiko engagiert. Laut Vertrag wird Vert-Energy die neue ACT Abwasseraufbereitungslösung in ganz Mexiko einführen.

Das Sewage Recycling System (SRS(TM) - Abwasser-Recycling-System) von ACT recycelt Abwasser-Feststoffe vor Ort und erhöht so die Effizienz der Kläranlage, woraus ein unmittelbarer finanzieller Vorteil entsteht: Die geringere Schlammbildung, die zugleich den Stromverbrauch und den Einsatz von Chemikalien reduziert, führt zu wichtigen langfristigen Einsparungen bei den Abwasseraufbereitungskosten für Kläranlagen. Darüber hinaus werden die dem Abwasser entzogenen Feststoffe sofort recycelt und erzeugen ein neues Produkt, das automatisch in eine neue wiederverwendbare und wiederverkäufliche Ware verpackt wird - Recyllose(TM). Der Verkauf von Recyllose(TM) bringt langfristige, zukünftige Erträge ein. Das Produkt dient als energieeffizienter Biokraftstoff, als ein wirtschaftlicher Zusatz für die Zellstoff- und Papierindustrie sowie als Rohstoff für die Biokunststoffindustrie. Ein weiterer Vorteil, insbesondere in Mexiko, ergibt sich aus dem CO2-Guthaben, das durch die nachhaltige Technologie von ACT, die in Entwicklungsländern eingeführt wird, verdient wird (Reduzierung der THG-Emissionen).

Die revolutionäre Innovation der ACT Abwasser-Abbau- und Recyclingtechnologie ist ihre doppelte Funktion - sie extrahiert sowie recycelt die Feststoffe. Auf diese Weise wird eine noch ungenutzte Ertragsquelle auf dem traditionellen Markt der Abwasseraufbereitung geschaffen.

Mit der ersten SRS(TM) Auftragserteilung von ACT wird Vert-Energy die SRS(TM) Lösungen in ganz Mexiko einführen, installieren und unterhalten. Darüber hinaus wird das Unternehmen die Absatzförderung von Recyllose(TM)steuern.

"Vert-Energy ist ein natürlicher strategischer Partner von ACT in Mexiko. Wir haben dieselben Grundwerte wie ACT, und wir sind überzeugt, dass ihre Lösungen die Abwasseraufbereitung in Mexiko drastisch verbessern sowie zum Schutz der Umwelt beitragen werden, und zwar bei gleichzeitiger Senkung der Kosten für unsere Kunden. Ich bin stolz, diese Partnerschaft bekannt geben zu dürfen, und ich prognostiziere eine lukrative Zukunft für unsere beiden Unternehmen", so Fernando Delgado, CEO von Vert-Energy.

Dr. Refael Aharon, CEO von ACT sagte: "Vert-Energy aus Mexiko ist das erste Unternehmen, das sich unserem gemeinsamen Ziel, nämlich die Revolutionierung der Kläranlagen als ein profitables Geschäftsmodell zu führen, anschliesst. Wir haben grossartige Synergien zwischen den beiden Unternehmen geschaffen und unsere Partnerschaft mit Vert-Energy mit seinem Know-how über Kläranlagen stellt eine erhebliche Chance in Mexiko dar."

Über Vert Energy Solutions

Vert-Energy Solutions ist ein mexikanisches Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, innovative und wirtschaftlich tragfähige Hightech-Lösungen für die Aufbereitung von Abwasser einzuführen und gleichzeitig Kunden beim Umweltschutz zu unterstützen.

Um ausführlichere Informationen über Vert-Energy Solutions zu erhalten, besuchen Sie: http://www.vertenergygroup.com

Über Applied CleanTech

ACT ist ein US-amerikanisches Unternehmen in Privatbesitz, das 2007 gegründet wurde. Das Unternehmen hat eine einzigartige und revolutionäre Technologie für den Abwasser-Abbau entwickelt, die Kläranlagen in Recyclinganlagen verwandelt. ACTs innovatives Konzept lässt neues Geld in einen alten, traditionellen Markt fliessen mit nachhaltigen finanziellen Vorteilen: Einsparungen bei den Betriebskosten der Kläranlagen, Vermarktung von Recyllose und die Berechtigung auf CO2-Guthaben dank der Reduzierung der Treibhausgase.

Um mehr über Applied CleanTech zu erfahren, besuchen Sie:

http://www.appliedcleantech,com

