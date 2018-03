LexisNexis(R) Online: Rechts- und Steuerinformationen nun auch über App nutzbar

Wien (OTS) - LexisNexis(R) Österreich erweitert sein App-Angebot und bietet nun auch optimierten mobilen Zugriff auf LexisNexis(R) Online an. Kunden können somit unterwegs komfortabel nach Entscheidungen suchen, in Kommentaren nachschlagen und Fachartikel lesen.

Wie in einem Buchregal reihen sich die einzelnen Titel aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft in der neuen LexisNexis(R) Online-App aneinander. Dadurch fällt es den Nutzern leicht, durch Kommentare, Zeitschriften und Fachbücher von LexisNexis(R) und anderen renommierten Fachverlagen zu browsen. Der Zugriff auf die abonnierten Inhalte erfolgt online und ohne Einschränkung - ganz unabhängig davon, welche Quellen ein Kollege oder eine Kollegin in der Kanzlei oder dem Unternehmen bereits in Verwendung hat. Alle Personen mit persönlichen Zugangsdaten zu LexisNexis(R) Online können - auch gleichzeitig - über sämtliche lizenzierten Inhalte recherchieren. Erscheint ein neues Heft einer Zeitschrift oder wird ein Buch neu aufgelegt, so ist es automatisch in der App.

Um ein angenehmes Lesen auf Smartphone oder Tablet zu gewährleisten, wurden alle Inhalte der Datenbank LexisNexis(R) Online speziell für die App aufbereitet. Besonderer Fokus lag auf der Suchfunktion: Diese ermöglicht die mobile Recherche und hilft, die gewünschte Information rasch zu finden. Download der App im iTunes(R) Store

"Mit der neuen App kommen wir dem Wunsch unserer Kunden und Kundinnen entgegen, auch unterwegs auf abonnierte Inhalte zugreifen zu können." streicht Mag. Heinz Wlzek, Leiter Sales & Marketing die Intention des Verlags hervor. "Bei der Entwicklung der App war es uns wichtig, die gewohnte Funktionalität der Datenbank beizubehalten und um den mobilen Aspekt zu erweitern. Und das ohne komplexe Zugriffsmechanismen."

LexisNexis(R) Online - Die App ist für iPhone(R) und iPad(R) verfügbar und kann von LexisNexis(R) Online-Kunden und Abonnenten der LexisNexis(R)-Fachzeitschriften im Rahmen ihres bestehenden Abonnements genutzt werden. Weitere Infos zur Nutzung finden Sie unter: http://lnoapp.lexisnexis.at

Die Android-Version der LexisNexis(R) Online-App befindet sich momentan in Entwicklung und wird noch im ersten Halbjahr 2013 im Google Play Store angeboten.

Screenshots LexisNexis(R) Online - Die App: http://db.tt/gOI8xL4R

Alle Apps von LexisNexis(R) Österreich: http://apps.lexisnexis.at

LexisNexis(R) Online - Die App ist in Zusammenarbeit mit der NOUS Wissensmanagement GmbH, www.nousguide.com entwickelt worden.

