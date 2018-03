EANS-News: Albert Reiff GmbH & Co. KG /

Reiff-Gruppe: 2012 unterm Strich positiv, Folgerating

bestätigt Investment Grade

Reutlingen, 04.03.2013 Auf das Rekordjahr 2011 folgte für die in Reutlingen ansässige Reiff-Gruppe mit 2012 ein schwieriges Jahr. Nach Steuern lag der Gewinn der Reutlinger Unternehmensgruppe im Geschäftsjahr 2012 bei 0,6 Mio. EUR (Vorjahr 12,8 Mio. EUR). Das Management bezeichnet diese Ergebnisentwicklung als nicht zufriedenstellend und stellt sich auf eine Konsolidierung und bessere Zahlen in 2013 nach einem für die Reifenbranche extrem herausfordernden Jahr 2012 ein. Diese Aussicht wird auch durch das Folgerating der Creditreform bestätigt: Im Februar 2013 bewertete diese die Reiff-Gruppe mit BBB-. Damit hält die Reiff-Gruppe seit 2011 den Rating-Status "Investment Grade": Im Jahr der Anleihe-Emission war die Handelsgruppe mit BBB-eingestiegen und wegen des außerordentlichen Geschäftsverlaufs 2011 im Folgejahr auf BBB hochgestuft worden.

Grund für die Geschäftsentwicklung 2012 ist ein so noch nie da gewesener Einbruch in der deutschen und europäischen Reifenhandelsbranche. Allein in Deutschland sprachen Branchenverbände von Absatzrückgängen, die, je nachdem ob von Sommer- oder Winterreifen die Rede war, zwischen minus 10 und 15 Prozent gesehen werden. Dazu kam, dass die Reifenhersteller mehr produzierten als der Markt aufnehmen konnte.

Für die Reiff-Gruppe bedeutet dies: Nach vorläufigen Zahlen lag der Umsatz im Geschäftsjahr 2012 mit 528 Mio. EUR 6,6 Prozent unter 2011 (565 Mio. EUR). Der Konzern-Rohertrag, also der Saldo aus Umsatzerlösen und Einsatz von Waren und Fremdleistungen, blieb sogar 11,8 Prozent oder 16,5 Mio. EUR hinter den Rekordwerten von 2011 zurück.

Der Geschäftsbereich Reifen und Autotechnik hatte an diesem Rückgang des Rohertrages einen Anteil von 85 Prozent, während der Geschäftsbereich Technischer Handel zwar etwas rückläufige, aber immer noch sehr solide Ergebnisse vorweisen konnte. Auch der Bereich Elastomertechnik enttäuschte mit ungünstigeren Zahlen.

Durch den Rohertragsrückgang wurde das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Vorjahres 2011 in Höhe von 18,1 Mio. EUR um ganze 15,7 Mio. EUR auf ein Niveau von 2,4 Mio. EUR gemindert. Für 2013 rechnet die Reiff-Gruppe mit einer Konsolidierung und besseren Zahlen.

Eine Einladung zur Bilanz-Pressekonferenz am 25. März 2013 mit weiteren Informationen erfolgt rechtzeitig.

Über die Reiff-Gruppe

Die Reiff-Gruppe ist ein Unternehmensverbund in den Branchen Reifen, Autoservice, Technischer Handel und Elastomerverarbeitung. 2012 beschäftigt die Gruppe an rund 80 Standorten 1.620 Mitarbeiter.

Unternehmen: Albert Reiff GmbH & Co. KG

