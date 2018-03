WKÖ-Präsident Leitl gratuliert Günter Stummvoll zum 70er

Ehemaliger WKÖ-Generalsekretär hat Österreichs Politik und Wirtschaft maßgeblich mitgeprägt

Wien (OTS/PWK115) - "Runde Geburtstage werden gerne zum Anlass genommen, um die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen. Es ist und eine Freude und Ehre, dies heute mit Dr. Günter Stummvoll anlässlich seines 70. Geburtstages zu tun", betonte WKÖ-Präsident Christoph Leitl am Montag im Rahmen einer Ehrung im Haus der Wirtschaft, wo Günter Stummvoll die Goldene Ehrennadel der Wirtschaftskammer Österreich überreicht wurde.

Günter Stummvoll hat als Fachmann in finanz- und wirtschaftspolitischen Fragen eine beeindruckende politische Karriere geschafft. Über zahlreiche Stationen und Positionen sei es ihm gelungen, seine Expertise einzubringen und damit wichtige Weichenstellungen in der heimischen Wirtschaft und Politik zu initiieren, so Leitl: "Sei es als Staatssekretär im Finanzministerium oder als Vorsitzender des Finanzausschusses im Nationalrat - Günter Stummvoll hat mit Kompetenz, Engagement und Herz vieles für Österreich erreicht. Er gilt auch als wichtiger Fürsprecher und Wegbereiter für die Integration Österreichs in die Europäische Union. Und last not least möchte ich ganz besonders seine Verdienste im Sinne der österreichischen Wirtschaft im Rahmen seiner Tätigkeit als Generalsekretär der WKÖ herausstreichen. Wir sind stolz, dass dieses Hauses zwischen 1992 und 2000 von ihm mitgetragen und mitgeprägt wurde".

Leitl abschließend: "Wir wünschen dem Jubilar noch viele gesunde, glückliche und erfolgreiche Jahre und uns allen, dass sein erfolgreicher Weg vieler Nachahmer findet. Und wir bitten Günter Stummvoll, die Wirtschaft weiter zu begleiten und zu unterstützen und im Nationalrat eine Mittelstands-Finanzierungsinitiative zu starten". (PM)

