ITB Berlin 2013: ANIMOD steigert Umsatz mit Hotelgutscheinen um 35 Prozent

Köln (ots) - Mehr als 30.000 verkaufte Gutscheine seit Jahresbeginn -Online-Spezialist überzeugt mit attraktiven Arrangements im Premium-Segment

Die Kölner ANIMOD GmbH hat in den ersten beiden Monaten des Jahres 2013 bereits über 30.000 Hotelgutscheine verkauft und ihren Umsatz damit von 2,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf jetzt 3,1 Mio. Euro gesteigert. Das entspricht einem Zuwachs von 34,8 Prozent. Der Online-Spezialist für den nationalen und internationalen Hotelgutschein-Verkauf - mit insgesamt 60 Mitarbeitern in Europa und den USA präsent - befindet sich somit weiter auf klarem Wachstumskurs.

"Wir verspüren eine sehr hohe Akzeptanz unseres Angebotes und erwarten eine weiter steigende Nachfrage nach preisgünstigen Aufenthalten in Top-Hotels", so Ira Hielscher, Gründerin und Geschäftsführerin der ANIMOD GmbH. "Insbesondere unsere Erlebnispakete, die in der Regel zwei Übernachtungen für zwei Personen in einem Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel beinhalten, werden stark nachgefragt."

Vor diesem Hintergrund geht das Unternehmen mit großen Erwartungen auf die Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlin. "Wir suchen gezielt Vertriebspartner und Hotel-Kooperationen im Premium-Segment, um sie von unserem Geschäftskonzept zu überzeugen", so Hielscher weiter. "Schwerpunkt ist aktuell der deutschsprachige Raum, darüber hinaus sind wir aber auch an weiteren internationalen Destinationen interessiert."

Gutschein-Verkauf optimiert die Auslastung der beteiligten Hotels

Die Vorteile für die teilnehmenden Hotels liegen auf der Hand: Der Kunde bucht ein erlebnisorientiertes Arrangement, das in der Regel drei Jahre Gültigkeit hat. Weil der Kunde seine Buchung an die Belegung der Hotels anpasst, können diese ihre Auslastung auch in schwachen Zeiten optimieren. Die Hotel- und Reisegutscheine für über 800 Adressen in 26 Ländern weltweit sind direkt bei www.animod.de, über die ANIMOD-Hotline 08000-264663 sowie über zahlreiche weitere Online- und Offline-Vertriebspartner buchbar.

ANIMOD ist vom 6. bis 10. März 2013 auf der ITB Berlin in Halle 10.1 an Stand 104 vertreten, wo dem internationalen Fachpublikum 15 Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Weitere Informationen unter www.animod.de und www.itb-berlin.de.

ANIMOD: Ausgefallene Urlaubserlebnisse zu erstklassigen Konditionen

Mit Gutscheinen für Reisearrangements in mehr als 800 Partnerhotels weltweit bietet die ANIMOD GmbH ihren Kunden seit 2001 in 26 Ländern ausgefallene und besondere Urlaubserlebnisse zu erstklassigen Konditionen - vom entspannenden Wellness-Wochenende bis zum Shopping-Trip in europäische Szene-Metropolen wie London oder Paris. Der Vertrieb erfolgt über den eigenen Online-Shop sowie ein Netzwerk von rund 20 nationalen und internationalen Vertriebspartnern im Online- und Offline-Bereich. Mit einer zielgruppengerechten Vermarktung und wirksamen PR- und Werbemaßnahmen steigert ANIMOD die Bekanntheit seiner Hotelpartner und sorgt für eine optimale Auslastung auch außerhalb der Hauptreisezeiten.

Rückfragen & Kontakt:

ANIMOD GmbH

Panajota Leontaraki

Berrenrather Str. 154-156

50937 Köln

Tel.: +49 (0)221-933 74 44

Fax: +49 (0)221-933 74 374

E-Mail: presse @ animod.de



Pressekontakt:

Dr. Schulz Public Relations GmbH

Dr. Volker Schulz

Berrenrather Str. 190

50937 Köln

Tel.: +49 (0)221-42 58 12

Fax: +49 (0)221-42 49 880

E-Mail: info @ dr-schulz-pr.de