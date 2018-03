Fundament Bildung- Wenn Schüler Schule bauen

Schülerunion baut Schule in Kenia

Wien (OTS) - Die Schülerunion "baut" gemeinsam mit Schülern aus ganz Österreich eine Schule in Kenia. Anlässlich des Starts dieses Spendenprojekts fand heute ein Kick-Off Event mit prominenten Unterstützern, Schülern und Beteiligten im Wiener Museumsquartier statt. Im Rahmen des Events wurde gemeinsam ein Haus aus Ziegeln errichtet, als Symbol für das Schulhaus in Kenia.

"Die Möglichkeit zur Schule zu gehen, ist in Österreich eine Selbstverständlichkeit und nichts Besonderes. Das Bewusstsein für die Ressource Bildung und die daraus folgende Chance auf ein selbstbestimmtes Leben zu stärken, ist eines der übergeordneten Ziele des Projekts", so Bundesobmann Daniel Perschy. "Es ist einem oftmals gar nicht bewusst, wie es um Schule und Bildung in anderen Erdteilen wirklich bestellt ist."

In Österreich werden pro Jahr 10.896,15 Euro in die Bildung des Einzelnen gesteckt. In Kenia muss der Schüler mit 98,61 Euro pro Person an Bildungsausgaben auskommen. Ab der Oberstufe muss in Kenia zudem Schulgeld gezahlt werden, dass viele Eltern nicht für ihre Kinder aufbringen können. Grund für die Schulgelderhebung ist nicht zuletzt die geringe Anzahl an Schulen im ganzen Land.

Für den Bau der Mpirani Primary School müssen insgesamt 100.000 Euro Spendengelder gesammelt werden. Die Spendengelder werden mit Hilfe von Schülern in ganz Österreich durch individuelle Charity-Projekte an der Schule bzw. im eigenen Umfeld aufgebracht. Zudem wird es auch auf der Blog-artig gestalteten Homepage (fundamentbildung.schuelerunion.at) und auf der Facebook-Page zum Projekt Möglichkeiten zum unkomplizierten Spenden geben. Die Schule wird elf Schulklassen, drei Kindergartenklassen, Toilettenanlagen für Mädchen, Burschen und Lehrer, ein Lehrerzimmer und ein Büro für den Headmaster umfassen

Die Mpirani Primary School wird in Kenia, genauer gesagt im Kilifi District, dem zweitärmsten Bezirk in Kenia, der etwas nördlich von Mombasa liegt, errichtet. Der Schulbau vor Ort wird durch den Tiroler Verein ASANTE geleitet und abgewickelt.

Spenden gehen an folgendes Konto:

Bank: Sparkasse Imst AG

Kto. Name: Asante Schulprojekt

Anschrift: St. Wendelin 24 A-6465 Nassereith

Kontonummer: 1-945955

IBAN: AT87 20502 0000 1945955

BIC: SPIMAT21XXX

Die Schülerunion ist die größte Interessensvertretungsorganisation für Österreichs Schüler. Über 30000 Mitglieder vernetzen sich, um sich auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene für eine Verbesserung der Schule auf Basis der Schülerinteressen einzusetzen. Entsprechende Forderungen bringt die Schülerunion zusätzlich im Rahmen der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 27 von 29 Mandaten hält.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Schülerunion

Nina Londer

0664/1841228

nina.londer @ schuelerunion.at