Start der Bauarbeiten für die Berufsschule Embelgasse

Modernes Schulgebäude für 600 Lehrlinge auf 3.700 Quadratmetern

Wien (OTS) - In der Embelgasse 46 in Wien-Margareten wird bis Herbst 2014 eine neue moderne Berufsschule für kaufmännische Lehrlinge der Stadt Wien entstehen. Für das Projekt sind rund 21 Mio Euro an Bau-und Einrichtungskosten veranschlagt, 2013 sind dafür insgesamt 9 Mio Euro vorgesehen. Die ersten Lehrlinge werden mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 hier ein und aus gehen.

"Das neue Gebäude wird den Lehrlingen der Stadt optimale und moderne Lernbedingungen bieten", freut sich Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch. "Bei allen neuen Schulbauten ist mir besonders wichtig, dass die neuen pädagogischen Konzepte auch in die architektonische Gestaltung einfließen - das wird auch an diesem Standort gut gelingen".

Schulgebäude für 600 Lehrlinge

Die neue Schule wird auf einem Grundstück errichtet, auf dem ein aus der Gründerzeit stammendes Schulgebäude stand, das im Sommer 2010 abgebrochen wurde. Von der Stadt Wien wurde für den Neubau des Schulgebäudes ein EU-weiter Wettbewerb durchgeführt: Das Siegerprojekt der "AllesWirdGut Architektur ZT GmbH" zeichnet sich vor allem durch Offenheit und Transparenz aus. Das neue Schulhaus soll eine Gesamtnutzfläche von rund 3.700 Quadratmeter aufweisen und 18 Unterrichtsräume sowie ein Frontoffice mit Übungsbüro für rund 600 Lehrlinge beherbergen, die hier ihre Berufsschultage verbringen.

Die Klassenräume mit den Arbeitsplätzen liegen an der Embelgasse, alle Nebenräume sind hofseitig organisiert. Im Erdgeschoßbereich überzeugt das Projekt durch eine Verknüpfung von Allgemeinflächen (Mehrzweckräumen) mit einem klar strukturierten Hofbereich und einem Buffet als kommunikativem Mittelpunkt. Die weiteren vier Obergeschoße lassen eine große räumliche Flexibilität und sind teilweise zweiseitig belichtet. Die Fassade nimmt Bezug auf die Morphologie eines modernen Office-Gebäudes und verweist damit gleichzeitig auf die Nutzung als Berufsschule.

Neues Architektur-Highlight im Bezirk

Der neue Schulstandort ist auch ein neues architektonisches Highlight für den Bezirk: "Margareten ist der Bildungsbezirk in Wien sowohl was Schulbildung als auch Erwachsenenbildung betrifft", betont Bezirksvorsteher Kurt Wimmer. "Der Neubau der Berufsschule in der Embelgasse wird nicht nur für die Lehrlinge der Verwaltungsberufe ein moderner, zeitgemäßer und allen Zukunftsansprüchen entsprechender Standard sein, sondern auch mit der Auflösung von Dislozierungen und der Neuordnung des Raumangebotes den Margaretner Pflichtschulen vor allem dem Standort Viktor-Christ Gasse die Möglichkeit zur Entfaltung geben."

Auch die Gewerkschaftsjugend freut sich über den Neubau der Berufsschule, für den man sich vehement eingesetzt hat: "Der Berufsschulneubau ist ein historischer bildungspolitischer Meilenstein", betont GPA-Jugendsekretär Christoph Peschek. "Die moderne Ausstattung und die damit verbunden Unterrichtsmethoden ermöglichen eine qualitativ hochwertige Ausbildung. Die Jugendlichen werden mit Freude und Motivation am Unterricht teilnehmen und dies führt zu einer Win-Win Situation: Aufstiegschancen für Jugendliche und auch gut ausgebildete Arbeitskräfte für den Wiener Arbeitsmarkt".

