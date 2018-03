Grüne Wien/Ellensohn erfreut über ausgezeichnetes Wahlergebnis in Wien-Umgebung

Wien (OTS) - Der Klubobmann der Grünen Wien, David Ellensohn, zeigt sich sehr erfreut über das ausgezeichnete Wahlergebnis der Grünen im Wiener Umland. Die Grünen sind in den großen Wiener Umlandgemeinden, wie etwa Klosterneuburg, Mödling, Perchtoldsdorf, Baden, Maria Enzersdorf, Langenzersdorf, Laxenburg, Laab im Walde und Eichgraben mittlerweile zweitstärkste Kraft. Ich gratuliere unseren FreundInnen in Niederösterreich zu diesem Erfolg, das stärkt die Grünen in der gesamten Region", so Ellensohn.

"Ich führe den Erfolg auch auf das klare Angebot für die PendlerInnen, unter anderem die 365-Euro-Jahreskarte - zurück. Die ÖVP täte gut daran, dieses klare Zeichen ernst zu nehmen und mutige Schritte zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs in dieser Region zu setzen", so Ellensohn abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat, Tel.: (++43-1) 4000 - 81814, presse.wien @ gruene.at