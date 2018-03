Lotto: Jackpot - am Mittwoch geht es um 1,9 Millionen Euro

Jackpot auch beim Joker - 400.000 Euro warten

Wien (OTS) - Die "sechs Richtigen" sind am vergangenen Sonntag mit 11, 16, 20, 31, 40 und 43 wieder einmal in einer Kombination aus dem Ziehungstrichter gerollt, wie sie auf keinem Wettschein angekreuzt war, und wie sie auch dem Computer nicht eingefallen ist. Kein Sechser also, und somit geht es am kommenden Mittwoch um einen Jackpot mit rund 1,9 Millionen Euro.

Drei Spielteilnehmern ist es geglückt, einen Fünfer mit der Zusatzzahl 6 zu tippen. Zwei Wiener und ein Niederösterreicher erhalten dafür jeweils rund 43.000 Euro.

Joker Beim Joker gab es ebenfalls keine Quittung mit der richtigen Zahlenkombination. Somit geht es auch hier um einen Jackpot, und der wird am kommenden Mittwoch mit rund 400.000 Euro gefüllt sein.

Im Rahmen der Joker Ja!hui-Promotion wurden unter allen Jokertipps der Ziehungen vom 20. Februar bis zum 3. März fünf Mal 50.000 Euro verlost. Folgende Quittungsnummern haben gewonnen: 1746652419, 1747996939 (beide Salzburg), 1746875667 (Tirol), 1869899012 (Steiermark), (1870000178 (NÖ).

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung von Sonntag, 3.3.2013:

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 935.788,60 - 1,9 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 42.890,30 117 Fünfer zu je EUR 1.199,70 283 Vierer+ZZ zu je EUR 173,60 4.871 Vierer zu je EUR 47,50 8.297 Dreier+ZZ zu je EUR 13,50 82.793 Dreier zu je EUR 4,90 296.949 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 11 16 20 31 40 43 Zusatzzahl: 6

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung von Sonntag, 3.3.2013:

JP Joker, im Topf bleiben EUR 208.607,70 - 400.000,- warten 13 mal EUR 7.700,00 114 mal EUR 770,00 1.217 mal EUR 77,00 11.899 mal EUR 7,00 117.092 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 7 5 3 6 5 3

