ORF SPORT + mit den Highlights vom tipp3-Bundesliga-Match RZ Pellets WAC - SK Rapid Wien

Am 5. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 5. März 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom tipp3-Bundesliga-Match RZ Pellets WAC gegen SK Rapid Wien um 20.15 Uhr und vom Finale des Abierto-Mexicano-Telcel-Tennisturniers in Acapulco um 21.55 Uhr, bei dem der Spanier Rafael Nadal seinen Landsmann David Ferrer mit 6:0 und 6:2 besiegte.

Weiterhin nicht in Schwung kommt im Frühjahr Rapid. Die Wiener mussten sich im Spitzenspiel der 24. Runde dem WAC mit 1:2 geschlagen geben. Besonders bitter für die Hütteldorfer: Wieder einmal gaben sie eine Führung aus der Hand. Obwohl zwei Kärntner frühzeitig mit Rot in die Kabine mussten, gelang es Rapid nicht, das Match gegen neun WAC-Kicker zu drehen. Der WAC liegt nach diesem Sieg im Tabellenmittelfeld und kann in den noch ausstehenden beiden Nachtragsspielen die fünftplatzierten Rieder sogar überholen.

