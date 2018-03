BZÖ-Grosz/Schenk: Großartiger Erfolg Josef Buchers schafft gute Voraussetzung für NR-Wahl

FPK hat drei Jahrzehnte dauernde Aufbauarbeit Jörg Haiders nach 4 Jahren zu Grabe getragen

Graz (OTS) - Die steirische BZÖ-Spitze mit BZÖ-Chef Abg. Gerald Grosz und der geschäftsführenden Landesobfrau Abg. Martina Schenk zeigten sich heute über den Erfolg Josef Buchers und des Kärntner BZÖ erfreut. "Josef Bucher ist authentisch, ehrlich und geradlinig. Das sind Charaktereigenschaften, welche man in der Politik selten findet. Daher ist diese Ergebnis in erster Linie auf die Person Josef Bucher zurückzuführen. Dieser Erfolg schafft gute Voraussetzungen für die kommende Nationalratswahl", gratulierten Grosz und Schenk zum Einzug des BZÖ in den Kärntner Landtag.

Das Ergebnis des FPK sei hingegen desaströs. "Dörfler und die Scheuchs haben die Aufbauarbeit Jörg Haiders in nur vier Jahren zu Grabe getragen!", so Schenk und Grosz abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

BZÖ-Steiermark - Presse