Thailändischer Strand "Jansom Bay" wurde zum besten Strand 2013 gewählt

Den schönsten Strand der Welt gibt es in Thailand. Jansom Bay auf der Insel Koh Tao im Golf von Thailand führt die TOP 10 Liste der schönsten Strände der Welt für das Jahr 2013 an. Die traumhafte Bucht eingebettet in bewaldeter Hügellandschaft, die Felsformationen im strahlend weißen Sand sowie das glasklare Wasser sind nur einige der Kriterien, die der Traumstrand hat um die Spitze der TOP 10 Liste anzuführen. Neben diesen Eigenschaften zeichnet den Strand die Lage auf der Insel aus. Die 7 x 3 km große Insel Koh Tao liegt 45 km vor der Südküste Thailands und ist mit dem Schnellboot in ca. 1,5 Stunden zu erreichen. Sie ist eine von 60 Inseln des Samui Archipels. Koh Tao bedeutet Schildkröteninsel, da die Gewässer um die Insel von unzähligen Meeresschildkröten besiedelt waren. Die hügelige Insel, die auch unter Tauchern sehr beliebt ist, bietet an Land noch viele unberührte Naturlandschaften. Die Insel bietet ca. 100 Beherbergungsbetriebe, vom einfachen Guest House bis zum 5 Sterne Resort, viele davon liegen in direkter Strandlage.

Die Reiseexperten von www.strandbewertung.de erstellen aus den Kundenbewertungen eine Strandliste nach einem festen Kriterienkatalog mit einem Punktesystem. Aus dieser Liste wählten 18.000 Besucher die schönsten Strände des Jahres 2013. Die zehn besten Traumstrände befinden sich in allen Regionen der Erde. So belegt den zweiten Platz der Strand Tulum in Mexico gefolgt vom Baros auf dem Nord Male Atoll im Indischen Ozean. Egal auf welchem Kontinent die Strände der TOP 10 Liste zu finden sind, sie haben alle einen ganz besonderen Flair der ihnen das Prädikat Traumstrand verleiht. Im letzten Jahr belegten die Strände Saona auf der Isla Saona in der Dominikanischen Republik und Belle Mare auf Mauritius die ersten Plätze. Aber auch dieses Jahr erreichen Strände aus weniger bekannten Reiseregionen einen Rang auf der Bestenliste. So ist mit Ankobra Beach ein Strand aus Ghana in Westafrika, oder ein Strand aus Südindien vertreten.

Die Initiatoren von Strandbewertung.de sammeln und bearbeiten nicht nur positive Bewertungen von Traumstränden. Die Informationen von Reiseprospekten entsprechen manchmal nicht dem, was man vor Ort geboten bekommt. "Wir freuen uns auch über jede negative Bewertung, die wir über einen Strand erhalten" so der Betreiber der Seite Jörg Schwarzer "denn nicht nur Traumstrände sondern auch die weniger schönen Badestrände möchten wir mit diesem Portal aufzeigen, so dass sich jeder Urlauber vor seiner Reise über die wirkliche Strandqualität informieren kann". Jede Bewertung wird von einer Redaktion überprüft und erst danach auf dem Portal veröffentlicht. Enttäuschungen über schmutzige oder überfüllte Strände sollten Dank des Internetportals der Vergangenheit angehören. Die Liste der 10 schönsten Strände des Jahres 2013 ist unter

