ASFINAG (1): Sperre der A 10 Tauern Autobahn in Richtung Salzburg ab 11 Uhr wegen Lkw-Bergung

Salzburg (OTS) - Aufgrund einer Lkw-Bergung kommt es heute ab 11 Uhr zur Sperre der A 10 Tauern Autobahn in Richtung Salzburg zwischen dem Tauerntunnel und Flachauwinkel. In der Nacht auf heute hat ein Lkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren - der liegengebliebene Lkw wurde von Mitarbeitern der Autobahnmeisterei abgesichert. Für die Bergung will die ASFINAG den morgendlichen Frühverkehr abwarten. Die Sperre der A 10 ab 11 Uhr in Fahrtrichtung Salzburg dauert vermutlich eine Stunde - die ASFINAG empfiehlt, die Dauer der Sperre abzuwarten.

