EANS-News: mediantis AG / Geschäftsbericht 2011/2012, Hauptversammlung 2013

Geschäftsbericht 2011/2012

Im Geschäftsjahr 2011/2012 vom 1.10.2011 bis 30.09.2012 hat die mediantis AG einen Umsatz von rd. EUR 204.000 (- 74% ggü. Vorjahr) mit einem Jahresüberschuss von rd. EUR 2,1 Mio. (- 65% ggü. Vorjahr) erzielt. Die Änderungen in Umsatz und Ergebnis sind im wesentlichen auf den Verkauf des operativen Geschäftes ZVAB (Zentrales Verzeichnis Antiquarischer Bücher) zurückzuführen.

Die amerikanische Tochtergesellschaft mediantis Corp. wies für das Kalenderjahr 2012 einen Verlust von rd. 45.000 USD aus. Die Tochtergesellschaft eurobuch GmbH wies für das Geschäftsjahr 2011/12 einen Verlust von rd. EUR 8.000 aus.

Investitionen in Immobilien

Im vergangenen Geschäftsjahr sind weitere Investitionen in 4 Immobilien im Inland (Berlin und Düsseldorf) in einer Gesamthöhe von rd. EUR 3 Mio. beschlossen und teilweise durchgeführt worden. Weitere Investitionen in Immobilien sind vorgesehen.

Verhandlungen zur Übernahme eines Golfplatzes in Portugal

Die Gesellschaft befindet sich in Gesprächen mit staatlichen Stellen in Portugal, um einen von Severiano Ballesteros gebauten Golfplatz zu übernehmen.

Weitere Förderung von Kunst, Kultur und Sport

Die mediantis AG fördert direkt oder über ihre Tochtergesellschaften Kunst (PHÖNIX Kunstpreis) und Kultur (Marie Luise Kaschnitz-Literaturpreis). Die Gesellschaft befindet sich in Gesprächen, auch aktive junge Sportler in Trendsportarten zu fördern.

Hauptversammlung am 15. Mai 2013

Die nächste ordentliche Hauptversammlung der mediantis AG wird am 15. Mai 2013 in Tutzing, am Geschäftssitz der Gesellschaft, stattfinden. Die Einladung an die Aktionäre erfolgt in den nächsten Tagen. Die Verwaltung schlägt vor, wie in den Vorjahren, mit einem Teil des Bilanzgewinns die Gewinnrücklagen zu dotieren. Eine Dividendenzahlung ist nicht vorgesehen.

Unternehmen: mediantis AG
ISIN: DE000A0SLQ35

Herr Rolf von Rheinbaben

Vorstand

Tel.: 01805-646644

e-mail: rovr @ mediantis.de