direktanlage.at: Neue Kooperation mit Schweizer Privatbank Vontobel

Aufnahme ins direktanlage.at-Starpartnerprogramm / Wertpapierhandel zu einer Flat Fee von 5,45 Euro

Salzburg (OTS/wnd.at) - Der österreichische Online Broker direktanlage.at hat die Wertpapiere der Privatbank-Gruppe Vontobel in sein Starpartner-Programm aufgenommen. Für Anleger bringt der Wertpapierhandel mit den direktanlage.at-Starpartnern - dazu zählen auch Commerzbank, BNP Paribas und die Royal Bank of Scotland - neben der günstigen Pauschale von 5,45 Euro viele weitere Vorteile. Alle Kauf- und Verkaufsorders werden zum angezeigten Preis sofort ausgeführt. Es wird kein Börsenentgelt und keine Marklercourtage erhoben, so spart der Anleger Gebühren. Außerdem können direktanlage.at-Kunden von langen Handelszeiten über die Börsenöffnungszeiten hinaus profitieren >>

