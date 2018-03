Gedenkseiten.de - Deutschlands großes Gedenkportal mit über 220.000 digitalen Einträgen

München (ots) - Gedenkseiten.de hat nach über eineinhalb Jahren Planung und Entwicklung am 26. August 2011 die Pforten geöffnet. Mit bisher über 16,5 Millionen Seitenaufrufen, 227.000 angelegten Gedenkseiten und entzündeten Kerzen ist Gedenkseiten.de bereits jetzt eines der größten Gedenkportale in Deutschland.

Gründer und Geschäftsführer ist Oliver Schmid, seit 2009 Internet-Unternehmer und Experte für Social Media Marketing mit Hauptsitz im schönen München. "Immer mehr Deutsche entdecken Gedenkportale im Internet und erstellen für verstorbene Freunde oder Verwandte eine digitale Gedenkseite", sagt Oliver Schmid, Gründer von Gedenkseiten.de.

"An durchschnittlichen Tagen verzeichnen wir über 10.000 Besucher auf Gedenkseiten.de", erklärt Gedenkseiten.de-Gründer Oliver Schmid. Am häufigsten besucht wurde im Jahr 2012 die Gedenkseite des am 05. Juli 2013 verstorbenen Thorsten Schlösser. Bis heute haben über 630.000 Menschen das Online-Gedenken für Thorsten Schlösser besucht und dort über 30.000 digitale Kerzen entzündet und Einträge im Kondolenzbuch hinterlassen. "Nachdem die Gedenkseiten.de-Redaktion eine Biografie von Thorsten Schlösser ins Internet stellte", so erzählt Schmid "sind sofort mehr als ein dutzend Kondolenz-E-Mails eingegangen und digitale Kerzen für ihn angezündet worden.

