Spindelegger: Stabile Verhältnisse mit Erwin Pröll in Niederösterreich gesichert

Gratulation an Erwin Pröll und Team - 2013 wird das Jahr der ÖVP

Wien, 3. März 2013 (ÖVP-PD) "Ein großartiger Erfolg ist gelungen, Landeshauptmann Erwin Pröll sorgt auch weiterhin für stabile Verhältnisse in Niederösterreich", betont ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger zum vorläufigen Wahlergebnis in Niederösterreich. "Die Menschen in Niederösterreich wissen, was sie an ihrem Landeshauptmann haben. Erwin Pröll steht dafür, wofür die ÖVP, wofür wir alle stehen: Für Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und Berechenbarkeit." ****

"Die ÖVP ist und bleibt die Partei derjenigen, die in der Früh aufstehen, arbeiten gehen und am Ende des Monates etwas davon haben wollen", so Spindelegger, und abschließend: "Die heutigen Wahlergebnisse geben uns allen Rückenwind. Nach der Wehrpflicht-Volksbefragung, dem souveränen Wahlerfolg in Niederösterreich und Kärnten ist der Grundstein für ein erfolgreiches Wahljahr 2013 der ÖVP gelegt. Klar ist: Wir werden bis zum Wahltag im Herbst durcharbeiten, denn wir haben noch einiges zu tun", verweist Spindelegger auf Wehrpflichtreform, Demokratiepaket oder auch die Transparenzinitiative.

