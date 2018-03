Stronach/Lugar: Großartiger Erfolg für das Team Stronach

Wien (OTS) - "Aus dem Stand in nur fünf Monaten eine Zehn-Prozent-Partei zu schaffen ist eine beachtliche Leistung und zeigt deutlich, wie sehr sich die Menschen nach einer neuen transparenten, ehrlichen und fairen Politik sehnen. In Niederösterreich ist das Team Stronach der überragende Wahlsieger und die Pröll-ÖVP hat zum letzten Mal noch die Absolute halten können, in Stimmen aber schon massive Verluste erlitten. So wie Pröll sieht kein Sieger aus. Zwei Wahlen zweimal zehn Prozent und zwei Landesräte -das zeigt die enorme Aufbruchsstimmung im Land! Darauf bauen wir weiter auf, Glückwunsch an das tolle Team, das diese Erfolge mitgetragen hat", kommentiert Team Stronach Klubobmann Robert Lugar die Wahlergebnisse in Kärnten und Niederösterreich.

