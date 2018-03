NÖ-Wahl: VP-Wahlerfolg durch Vertreter mit Wirtschaftskompetenz gesichert

Zwazl und Servus: Kurs von Landeshauptmann Pröll bestätigt und eindeutiger Wahlauftrag zur Beibehaltung der Wirtschaftspolitik.

St. Pölten (OTS) - "Wir gratulieren unserem Spitzenkandidaten Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll zu seinem sensationellen Wahlerfolg", so Wirtschaftsbund-Landesgruppen-Obfrau BR KommR Sonja Zwazl und Wirtschaftsbund-Direktor Mag. Harald Servus. "Die Kandidaten und Funktionäre des Wirtschaftsbundes haben bei der Landtagswahl mit ihrem Einsatz und ihrer Wirtschaftskompetenz gepunktet. Wirtschaftskompetenz hat ihre Heimat in der Volkspartei Niederösterreich."

"Die Politik der VPNÖ und die Wirtschaftsbund-Vertreter haben sich mit ihrer Kompetenz in den vergangenen Jahrzehnten immer für Niederösterreichs Wirtschaft eingesetzt, das wurde jetzt von den Wählern belohnt", so Landesgruppen-Obfrau Zwazl. "Wir sehen das Ergebnis als klaren Auftrag, auch weiterhin unsere Wirtschaft im Land bestmöglich zu vertreten", schließt Direktor Servus.

